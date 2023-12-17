Какие продукты нельзя хранить в морозилке

С помощью заморозки можно сохранить продукты, которые не планируется использовать в ближайшее время. Это помогает придерживаться разумного потребления и экономить.

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Однако далеко не каждый продукт можно положить на хранение в морозилку, ведь после низких температур он потеряет прежнюю текстуру и станет невкусным. “Рамблер” рассказывает, какие продукты нельзя хранить при минусовых температурах.

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Сырые овощи и фрукты

Многие любят делать заготовки на зиму и замораживают свежую зелень, овощи и фрукты. Однако пользы от этого мало. В большинстве продуктов растительного происхождения содержится немалое количество воды. В морозилке она замерзает и кристаллизуется. При разморозке вода в овощах тает, превращая их в кашицу, похожую на пюре.

Мясо, которое до этого было разморожено

Если вы достали куриную грудку из морозилки и передумали готовить, подтаявшее мясо уже нельзя убирать обратно. Дело в том, что размороженное мясо – идеальная среда для бактерий, которые уничтожаются только высокими температурами при приготовлении продукта. Поэтому если вернуть мясо в морозилку, есть риск, что бактерии продолжат размножаться, и продукт станет непригодным для использования.

Сыр

Класть сыр на хранение в морозилку крайне не рекомендуется. Твердые сорта претерпевают изменения в текстуре, становясь более рыхлыми. Они буквально начинают крошиться. А вот мягкие сорта, наоборот, состоят из большого количества воды, которая кристаллизуется и после разморозки делает сыр неоднородным и бесформенным.

Жареные продукты

Если после ужина у вас осталось жареное блюдо, которое жалко выкидывать, а в ближайшее время съесть вы его не можете, не спешите замораживать его. После хранения в морозилке такие блюда лишаются своей хрустящей корочки и сильно теряют во вкусе. К тому же, ранее обжаренные блюда с трудом разогреваются в микроволновке и на сковороде.

Молочные продукты