Виды соли отличаются друг от друга не только по цвету и запаху, но и по составу. Врач-эндокринолог Ольга Деревянко рассказала порталу NEWS.ru, какая соль наиболее полезна для здоровья.

По словам специалиста, таковой является йодированная соль. Именно ее употребление может восполнить дефицит йода, который необходим для оптимальной работы щитовидной железы.

Что касается рекомендуемой суточной нормы, то человеку достаточно потреблять пять граммов йодированной соли. В свой рацион лучше всего включить именно ее и отказаться от гималайской либо морской соли, отмечает Деревянко.