Специалисты назвали самую сахарную ягоду

Специалисты отметили, что ягоды сами по себе гораздо менее сладкие, чем фрукты. Однако в них все же есть небольшое количество сахара.

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Больше всего его в бруснике и малине - по 1,6 чайной ложки на 100 граммов. На втором месте красная смородина, черника, земляника и черная смородина с 1,5 чайной ложки на 100 граммов. Затем идут:

голубика (1,3/100 г);

облепиха (1/100 г);

ежевика и клюква (менее одной ложки/100 г).

Ранее мы писали о том, сколько сахара содержится во фруктах. Подробнее - здесь. А накануне зимы специалисты рассказали и о самых полезных в этот сезон ягодах.