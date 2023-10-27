Специалисты назвали самую сахарную ягоду
Специалисты отметили, что ягоды сами по себе гораздо менее сладкие, чем фрукты. Однако в них все же есть небольшое количество сахара.
Больше всего его в бруснике и малине - по 1,6 чайной ложки на 100 граммов. На втором месте красная смородина, черника, земляника и черная смородина с 1,5 чайной ложки на 100 граммов. Затем идут:
- голубика (1,3/100 г);
- облепиха (1/100 г);
- ежевика и клюква (менее одной ложки/100 г).
Ранее мы писали о том, сколько сахара содержится во фруктах. Подробнее - здесь. А накануне зимы специалисты рассказали и о самых полезных в этот сезон ягодах.
Кстати, витаминные напитки из ягод, фруктов и орехов способны предотвратить простуду или унять симптомы разыгравшейся ОРВИ. Изучите топ-8 рецептов полезных напитков здесь.