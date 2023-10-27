Агроном рассказал, какой сорт тыквы сохранится до весны

"Плоды надо осмотреть, чтобы не было никаких механических повреждений, с которых начинается гибель тыквы. Какой-то удар, какая-то вмятина – чаще всего в этих местах и начинается гниль, это надо замечать", — заявил он.

Кроме того, чтобы тыква сохранилась до конца зимы и даже до мая, она должна быть зрелой и иметь плодоножку. Однако если нет цели хранить тыкву до весны, то следует лишь соблюдать условия хранения плода, добавил он. Если тыкву планируется приготовить в ближайшее время, то лучше выбирать спелые, ярко окрашенные плоды средних размеров. Но как только плод разрежут, он сразу начнется портиться. Ее желательно держать при температуре от 10 до 12 градусов.