Шеф-повар назвала неожиданное применение лимонным косточкам

Популярный шеф-повар Карла Бодруг объяснила в соцсетях, почему не стоит выбрасывать косточки лимона. Они богаты пектином, который идеально подходит в качестве загустителя домашнего варенья. Также с ними можно сделать веганский сливочный сыр.

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Соберите семена в марлю или фильтр для заваривания чая. Их можно хранить в холодильнике до недели.

Процесс приготовления включает варку семян с ягодами, добавление свежего лимонного сока и кленового сиропа. Получается домашний джем-желе. Его можно использовать для украшения десертов или для выпечки.