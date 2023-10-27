Шеф-повар назвала неожиданное применение лимонным косточкам
Популярный шеф-повар Карла Бодруг объяснила в соцсетях, почему не стоит выбрасывать косточки лимона. Они богаты пектином, который идеально подходит в качестве загустителя домашнего варенья. Также с ними можно сделать веганский сливочный сыр.
Соберите семена в марлю или фильтр для заваривания чая. Их можно хранить в холодильнике до недели.
Процесс приготовления включает варку семян с ягодами, добавление свежего лимонного сока и кленового сиропа. Получается домашний джем-желе. Его можно использовать для украшения десертов или для выпечки.
Этот способ поможет не только приготовить вкусные блюда, но и предотвратить образование пищевых отходов. Производство продуктов питания требует много энергии, и отходы представляют собой серьёзную экологическую проблему.