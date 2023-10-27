Названы три продукта, которые провоцируют появление целлюлита
Тренер Осипенко: чрезмерное употребление кофе грозит целлюлитом.
Тренер московского велнес-клуба First & Only, фитнес-консультант и специалист по функциональному тренингу Мария Осипенко перечислила «Газете.Ru» продукты, которые провоцируют появление целлюлита.
По мнению эксперта, негативно сказывается на коже чрезмерное употребление кофе.В небольших количествах напиток дает заряд энергии, однако его переизбыток нарушает кровообращение.
«Также кофе обладает мочегонным действием и выводит из организма нужные микро- и макроэлементы. В результате страдает подкожная клетчатка, а следствием становится ребристость кожи. Кофе можно заменить травяным чаем, но если исключать напиток не хочется — старайтесь пить больше воды», — посоветовала специалист.
В список продуктов, о вреде которых мы порой не задумываемся, тренер добавила роллы. Это блюдо японской кухни принято считать диетическим, однако в его составе, помимо рыбы, риса и овощей, могут содержаться различные соусы, майонез, специи.
«Часто мы едим роллы вечером, когда организм уже готовится ко сну и не успевает качественно переработать ужин. Поэтому даже безобидные, на первый взгляд, роллы могут негативно отразиться на коже», — предупредила Мария Осипенко.
Фитнес-консультант порекомендовала всегда обращать внимание на соусы, которые дополняют блюда.
«Заправка может превратить в углеводно-жировую бомбу даже полезный зеленый салат», — объяснила она.
Кроме того, тренер предупредила о большом количестве жиров и углеводов в ореховых фитнес-батончиках, на упаковках которых зачастую написано «без сахара».
По ее словам, появление целлюлита могут спровоцировать йогурты, которые многие едят на завтрак и ужин.
«Если йогурт дополняет правильный белково-углеводный завтрак как десерт, то вреда от него не будет. Тем не менее, всегда нужно проверять состав на упаковке. Сладкий фруктовый йогурт на ужин может дать о себе знать утром отеками и высыпаниями, поскольку в нем содержится большое количество сахара и химических пищевых красителей», — подчеркнула эксперт.