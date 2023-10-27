Названы три продукта, которые провоцируют появление целлюлита

«Если йогурт дополняет правильный белково-углеводный завтрак как десерт, то вреда от него не будет. Тем не менее, всегда нужно проверять состав на упаковке. Сладкий фруктовый йогурт на ужин может дать о себе знать утром отеками и высыпаниями, поскольку в нем содержится большое количество сахара и химических пищевых красителей», — подчеркнула эксперт.