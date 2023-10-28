Безусловно, самый любимый всеми россиянами корнеплод — это картошка. Но есть и другие, которые стоит включить в свой рацион. Эксперты проекта здоровое-питание.рф составили топ-5 самых полезных корнеплодов.

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На первое место специалисты поставили редьку, в 100 г которой содержится всего 30 ккал. К тому же в редьке много антиоксидантов, минералов и витаминов, в особенности С. Сок корнеплода снижает воспаление верхних дыхательных путей, понижает температуру и снимает заложенность носа. Кроме того, экстракт редьки способствует очищению печени и восстановлению ее клеточной целостности.

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Земляная груша или топинамбур - настоящий чемпион среди овощей по содержанию калия. Именно поэтому ее рекомендуют включать в меню сердечников. Калий укрепляет сердечную мышцу и стенки сосудов. Много в топинамбуре кальция и фтора. Так что любителям этого овоща голливудская улыбка обеспечена. Но самое главное в топинамбуре – инулин, который нормализует уровень сахара в крови, обеспечивающих иммунитет.

Пастернак похож на морковь, в том числе по вкусовым качествам. Корень используют в виде измельченной специи для бульонов, из него делают пюре, добавляют в супы, рагу и вторые блюда. В одном корне примерно 100 ккал и много полезных веществ, в том числе магний, цинк, фосфор, фолиевая кислота, витамины С, К, В и В6. В корнеплоде много клетчатки и антиоксидантов, поэтому он особенно полезен в сыром виде.

Многие используют в кулинарии только зелень петрушки, но ее корни тоже содержат много полезных веществ. Их можно есть сырыми, можно варить, тушить и жарить. Блюда из корней служат хорошей профилактикой мочекаменной болезни, способствуют выработке желудочного сока и отличаются небольшим слабительным эффектом. Высокое содержание железа, цинка, фосфора, калия, а также витаминов групп В, С, К и А.