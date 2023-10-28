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Грибов хоть отбавляй: 6 рецептов простых блюд из даров леса

«Клопс» продолжает собирать рецепты оригинальных блюд, о которых вы, возможно, даже и не слышали. В этот раз мы собрали 6 вариантов грибных обедов и ужинов.

Грибов хоть отбавляй: 6 рецептов простых блюд из даров леса
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1. Волжский салат с солеными грибами

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Рецептом поделилась Лидия Заева. Если нет под рукой солёных грибов, их легко можно сделать.

Ингредиенты для засолки
  • любые пластинчатые грибы (грузди, рыжики, сыроежки), можно использовать замороженные
  • соль
  • листья хрена, смородины, вишни (можно сушёные)
  • корень хрена
  • чеснок
  • перец чёрный и душистый, гвоздика
  • семена или зонтики укропа

Способ приготовления

Грибы промываем, кидаем в кипящую воду и варим 7-10 минут, воду сливаем. В эмалированную или стеклянную посуду, можно сразу в банку укладывать слоями: листья хрена, смородины, вишни. Грибы кладём пластинками вверх, предварительно отрезав ножки, крупные шляпки лучше разрезать. Слой грибов щедро посыпаем солью — большая щепотка на каждый слой, кладём нарезанный чеснок, корень хрена, перец, гвоздику, семена укропа, затем следующий слой — и так, пока не кончатся грибы. Сверху придавливаем, чтобы появилась жидкость, устанавливаем гнёт. Храним в холодильнике не меньше недели, чтобы грибы напитались вкусом и запахом специй.

Когда грибы готовы, можно приступить и к самому салату.

Ингредиенты для салата
  • помидоры
  • огурцы
  • болгарский перец
  • лук репчатый
  • укроп и петрушка
  • солёные грузди или рыжики
  • сметана
  • смесь перцев

Берём всё как на обычный салат, солёные грибы составляют примерно 1/4 от массы готового блюда. Всё режем, смешиваем, заправляем сметаной, посыпаем зеленью и перцем. Солим в конце при необходимости.

2. Вареники с сыроежками

Рецептом поделилась Нина Яковлева.

Ингредиенты для начинки
  • сыроежки, рыжики или грузди
  • лук репчатый
  • соль, чёрный перец, укроп
  • Ингредиенты для теста
  • мука — 4 стакана
  • яйца — 2 штуки
  • соль и сахар — по 1 чайной ложки
  • растительное масло — 4 столовых ложки
  • минеральная или газированная вода — 1 стакан

Способ приготовления

В миску высыпаем муку, просеивать не надо: никаких лишних движений! В отдельную плошку разбиваем яйца, добавляем соль, сахар, растительное масло, тщательно взбиваем вилкой. Доливаем минералку, размешиваем и выливаем в муку. Всё это месим, месим, пока не получится ком — неравномерный, не это не страшно. Кладём тесто целлофановый пакет — и в холодильник. Пусть часок-другой полежит.

«По моим наблюдениям, муку лучше отмерять с горочкой, а вот с минералкой — не ждать отстоя пены, пусть будет чуточку меньше стакана», — говорит автор рецепта.

Грибы промываем, обдаём кипятком, даём постоять в этой воде и сливаем. Режем мелкими кубиками. Такими же кубиками режем репчатый лук. Добавляем нарезанный укроп, соль и чёрный молотый перец.

3. Суп с опятами

Рецептом поделилась Ольга Кузнецова.

Ингредиенты
  • опята свежие или замороженные — 300 г
  • морковка — 1 штука (лучше взять побольше)
  • картофель — 2 штуки
  • пшено — 3 столовых ложки
  • лук репчатый — 1 штука

Способ приготовления

Опята промываем, заливаем водой, варим после закипания 5 минут. Добавляем нарезанную морковь и картошку. Промываем пшено и добавляем в кипящий супчик. В самый последний момент, за 3 минуты до выключения, добавляем нарезанный кубиками лук.

4. Омлет с грибами

Рецептом поделилась Екатерина Егорова.

Ингредиенты
  • яйца — 4 штуки
  • сыр (лучше пармезан, но подойдёт любой) — 100 г
  • молоко — 4 столовых ложки
  • любые грибы (но лучше всего — лисички)
  • сливочное и растительное масло
  • лук (по желанию)

Способ приготовления

Лук пассеруем на растительном масле, добавляем грибы и немного сливочного — всё обжариваем, пока не выпарится жидкость. Яйца взбиваем венчиком, добавляем молоко и тёртый на мелкой тёрке сыр (мука не используется!). Заливаем грибы яично-молочно-сырной смесью. Солить не нужно. Можно для красоты добавить красный болгарский или острый перец или шпинат.

5. Удон с грибами

Рецептом поделилась Елизавета Сергеева.

Ингредиенты
  • грибы (лучше пластинчатые, отлично подойдут опята) — 200 г
  • цукини — 200 г
  • лапша удон — 1 пачка
  • соевый соус
  • кунжут
  • растительное масло
  • чеснок — 2 зубчика

Способ приготовления

Цукини нарезаем тонкой соломкой, грибы по возможности так же. Обжариваем на растительном масле раздавленные зубчики чеснока, как только начнут «золотиться», убираем. В это масло кидаем цукини и грибы, обжариваем вместе минут 5-7. Отвариваем до полуготовности лапшу, соединяем с грибами и цукини, заправляем соевым соусом и даём прогреться. При подаче посыпаем кунжутом.

6. Свиная корейка с грибами

Рецептом поделилась Наталья Гончарова.

Ингредиенты
  • свиная корейка на кости — 2,3 кг
  • грибы (любые губчатые: опята, маслята, подосиновики, подберёзовики) — 500 г
  • лук — 1 штука (лучше покрупнее)
  • соль
  • перец
  • молотый кориандр
  • семена фенхеля
  • свежая аджика
  • винный уксус
  • оливковое масло

Способ приготовления

За сутки до запекания натираем свиную корейку солью и специями, обмазываем свежей аджикой (её можно сделать самостоятельно из томатов, чеснока и острого красного перца) и винным уксусом, кладём в пакет и оставляем в холодильники.

Когда время подойдёт, вырезаем карман вдоль куска и закладываем туда грибы. Грибы предварительно обжариваем с луком. Карман нужно будет зашить перед запеканием, чтобы начинка не вывалилась. Корейку обмазываем оливковым маслом и отправляем в духовку на 2,5 часа (первые 40 минут температура должна быть градусов 200, а потом снижаем до 160).