Грибов хоть отбавляй: 6 рецептов простых блюд из даров леса
«Клопс» продолжает собирать рецепты оригинальных блюд, о которых вы, возможно, даже и не слышали. В этот раз мы собрали 6 вариантов грибных обедов и ужинов.
1. Волжский салат с солеными грибами
Рецептом поделилась Лидия Заева. Если нет под рукой солёных грибов, их легко можно сделать.
- любые пластинчатые грибы (грузди, рыжики, сыроежки), можно использовать замороженные
- соль
- листья хрена, смородины, вишни (можно сушёные)
- корень хрена
- чеснок
- перец чёрный и душистый, гвоздика
- семена или зонтики укропа
Способ приготовления
Грибы промываем, кидаем в кипящую воду и варим 7-10 минут, воду сливаем. В эмалированную или стеклянную посуду, можно сразу в банку укладывать слоями: листья хрена, смородины, вишни. Грибы кладём пластинками вверх, предварительно отрезав ножки, крупные шляпки лучше разрезать. Слой грибов щедро посыпаем солью — большая щепотка на каждый слой, кладём нарезанный чеснок, корень хрена, перец, гвоздику, семена укропа, затем следующий слой — и так, пока не кончатся грибы. Сверху придавливаем, чтобы появилась жидкость, устанавливаем гнёт. Храним в холодильнике не меньше недели, чтобы грибы напитались вкусом и запахом специй.
Когда грибы готовы, можно приступить и к самому салату.
- помидоры
- огурцы
- болгарский перец
- лук репчатый
- укроп и петрушка
- солёные грузди или рыжики
- сметана
- смесь перцев
Берём всё как на обычный салат, солёные грибы составляют примерно 1/4 от массы готового блюда. Всё режем, смешиваем, заправляем сметаной, посыпаем зеленью и перцем. Солим в конце при необходимости.
2. Вареники с сыроежками
Рецептом поделилась Нина Яковлева.
- сыроежки, рыжики или грузди
- лук репчатый
- соль, чёрный перец, укроп
- Ингредиенты для теста
- мука — 4 стакана
- яйца — 2 штуки
- соль и сахар — по 1 чайной ложки
- растительное масло — 4 столовых ложки
- минеральная или газированная вода — 1 стакан
Способ приготовления
В миску высыпаем муку, просеивать не надо: никаких лишних движений! В отдельную плошку разбиваем яйца, добавляем соль, сахар, растительное масло, тщательно взбиваем вилкой. Доливаем минералку, размешиваем и выливаем в муку. Всё это месим, месим, пока не получится ком — неравномерный, не это не страшно. Кладём тесто целлофановый пакет — и в холодильник. Пусть часок-другой полежит.
«По моим наблюдениям, муку лучше отмерять с горочкой, а вот с минералкой — не ждать отстоя пены, пусть будет чуточку меньше стакана», — говорит автор рецепта.
Грибы промываем, обдаём кипятком, даём постоять в этой воде и сливаем. Режем мелкими кубиками. Такими же кубиками режем репчатый лук. Добавляем нарезанный укроп, соль и чёрный молотый перец.
3. Суп с опятами
Рецептом поделилась Ольга Кузнецова.
- опята свежие или замороженные — 300 г
- морковка — 1 штука (лучше взять побольше)
- картофель — 2 штуки
- пшено — 3 столовых ложки
- лук репчатый — 1 штука
Способ приготовления
Опята промываем, заливаем водой, варим после закипания 5 минут. Добавляем нарезанную морковь и картошку. Промываем пшено и добавляем в кипящий супчик. В самый последний момент, за 3 минуты до выключения, добавляем нарезанный кубиками лук.
4. Омлет с грибами
Рецептом поделилась Екатерина Егорова.
- яйца — 4 штуки
- сыр (лучше пармезан, но подойдёт любой) — 100 г
- молоко — 4 столовых ложки
- любые грибы (но лучше всего — лисички)
- сливочное и растительное масло
- лук (по желанию)
Способ приготовления
Лук пассеруем на растительном масле, добавляем грибы и немного сливочного — всё обжариваем, пока не выпарится жидкость. Яйца взбиваем венчиком, добавляем молоко и тёртый на мелкой тёрке сыр (мука не используется!). Заливаем грибы яично-молочно-сырной смесью. Солить не нужно. Можно для красоты добавить красный болгарский или острый перец или шпинат.
5. Удон с грибами
Рецептом поделилась Елизавета Сергеева.
- грибы (лучше пластинчатые, отлично подойдут опята) — 200 г
- цукини — 200 г
- лапша удон — 1 пачка
- соевый соус
- кунжут
- растительное масло
- чеснок — 2 зубчика
Способ приготовления
Цукини нарезаем тонкой соломкой, грибы по возможности так же. Обжариваем на растительном масле раздавленные зубчики чеснока, как только начнут «золотиться», убираем. В это масло кидаем цукини и грибы, обжариваем вместе минут 5-7. Отвариваем до полуготовности лапшу, соединяем с грибами и цукини, заправляем соевым соусом и даём прогреться. При подаче посыпаем кунжутом.
6. Свиная корейка с грибами
Рецептом поделилась Наталья Гончарова.
- свиная корейка на кости — 2,3 кг
- грибы (любые губчатые: опята, маслята, подосиновики, подберёзовики) — 500 г
- лук — 1 штука (лучше покрупнее)
- соль
- перец
- молотый кориандр
- семена фенхеля
- свежая аджика
- винный уксус
- оливковое масло
Способ приготовления
За сутки до запекания натираем свиную корейку солью и специями, обмазываем свежей аджикой (её можно сделать самостоятельно из томатов, чеснока и острого красного перца) и винным уксусом, кладём в пакет и оставляем в холодильники.
Когда время подойдёт, вырезаем карман вдоль куска и закладываем туда грибы. Грибы предварительно обжариваем с луком. Карман нужно будет зашить перед запеканием, чтобы начинка не вывалилась. Корейку обмазываем оливковым маслом и отправляем в духовку на 2,5 часа (первые 40 минут температура должна быть градусов 200, а потом снижаем до 160).