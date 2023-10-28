Грибов хоть отбавляй: 6 рецептов простых блюд из даров леса

«Клопс» продолжает собирать рецепты оригинальных блюд, о которых вы, возможно, даже и не слышали. В этот раз мы собрали 6 вариантов грибных обедов и ужинов.

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1. Волжский салат с солеными грибами

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Рецептом поделилась Лидия Заева. Если нет под рукой солёных грибов, их легко можно сделать.

Ингредиенты для засолки любые пластинчатые грибы (грузди, рыжики, сыроежки), можно использовать замороженные

соль

листья хрена, смородины, вишни (можно сушёные)

корень хрена

чеснок

перец чёрный и душистый, гвоздика

семена или зонтики укропа

Способ приготовления

Грибы промываем, кидаем в кипящую воду и варим 7-10 минут, воду сливаем. В эмалированную или стеклянную посуду, можно сразу в банку укладывать слоями: листья хрена, смородины, вишни. Грибы кладём пластинками вверх, предварительно отрезав ножки, крупные шляпки лучше разрезать. Слой грибов щедро посыпаем солью — большая щепотка на каждый слой, кладём нарезанный чеснок, корень хрена, перец, гвоздику, семена укропа, затем следующий слой — и так, пока не кончатся грибы. Сверху придавливаем, чтобы появилась жидкость, устанавливаем гнёт. Храним в холодильнике не меньше недели, чтобы грибы напитались вкусом и запахом специй.

Когда грибы готовы, можно приступить и к самому салату.

Ингредиенты для салата помидоры

огурцы

болгарский перец

лук репчатый

укроп и петрушка

солёные грузди или рыжики

сметана

смесь перцев

Берём всё как на обычный салат, солёные грибы составляют примерно 1/4 от массы готового блюда. Всё режем, смешиваем, заправляем сметаной, посыпаем зеленью и перцем. Солим в конце при необходимости.

2. Вареники с сыроежками

Рецептом поделилась Нина Яковлева.

Ингредиенты для начинки сыроежки, рыжики или грузди

лук репчатый

соль, чёрный перец, укроп

Ингредиенты для теста

мука — 4 стакана

яйца — 2 штуки

соль и сахар — по 1 чайной ложки

растительное масло — 4 столовых ложки

минеральная или газированная вода — 1 стакан

Способ приготовления

В миску высыпаем муку, просеивать не надо: никаких лишних движений! В отдельную плошку разбиваем яйца, добавляем соль, сахар, растительное масло, тщательно взбиваем вилкой. Доливаем минералку, размешиваем и выливаем в муку. Всё это месим, месим, пока не получится ком — неравномерный, не это не страшно. Кладём тесто целлофановый пакет — и в холодильник. Пусть часок-другой полежит.

«По моим наблюдениям, муку лучше отмерять с горочкой, а вот с минералкой — не ждать отстоя пены, пусть будет чуточку меньше стакана», — говорит автор рецепта.

Грибы промываем, обдаём кипятком, даём постоять в этой воде и сливаем. Режем мелкими кубиками. Такими же кубиками режем репчатый лук. Добавляем нарезанный укроп, соль и чёрный молотый перец.

3. Суп с опятами

Рецептом поделилась Ольга Кузнецова.

Ингредиенты опята свежие или замороженные — 300 г

морковка — 1 штука (лучше взять побольше)

картофель — 2 штуки

пшено — 3 столовых ложки

лук репчатый — 1 штука

Способ приготовления

Опята промываем, заливаем водой, варим после закипания 5 минут. Добавляем нарезанную морковь и картошку. Промываем пшено и добавляем в кипящий супчик. В самый последний момент, за 3 минуты до выключения, добавляем нарезанный кубиками лук.

4. Омлет с грибами

Рецептом поделилась Екатерина Егорова.

Ингредиенты яйца — 4 штуки

сыр (лучше пармезан, но подойдёт любой) — 100 г

молоко — 4 столовых ложки

любые грибы (но лучше всего — лисички)

сливочное и растительное масло

лук (по желанию)

Способ приготовления

Лук пассеруем на растительном масле, добавляем грибы и немного сливочного — всё обжариваем, пока не выпарится жидкость. Яйца взбиваем венчиком, добавляем молоко и тёртый на мелкой тёрке сыр (мука не используется!). Заливаем грибы яично-молочно-сырной смесью. Солить не нужно. Можно для красоты добавить красный болгарский или острый перец или шпинат.

5. Удон с грибами

Рецептом поделилась Елизавета Сергеева.

Ингредиенты грибы (лучше пластинчатые, отлично подойдут опята) — 200 г

цукини — 200 г

лапша удон — 1 пачка

соевый соус

кунжут

растительное масло

чеснок — 2 зубчика

Способ приготовления

Цукини нарезаем тонкой соломкой, грибы по возможности так же. Обжариваем на растительном масле раздавленные зубчики чеснока, как только начнут «золотиться», убираем. В это масло кидаем цукини и грибы, обжариваем вместе минут 5-7. Отвариваем до полуготовности лапшу, соединяем с грибами и цукини, заправляем соевым соусом и даём прогреться. При подаче посыпаем кунжутом.

6. Свиная корейка с грибами

Рецептом поделилась Наталья Гончарова.

Ингредиенты свиная корейка на кости — 2,3 кг

грибы (любые губчатые: опята, маслята, подосиновики, подберёзовики) — 500 г

лук — 1 штука (лучше покрупнее)

соль

перец

молотый кориандр

семена фенхеля

свежая аджика

винный уксус

оливковое масло

Способ приготовления

За сутки до запекания натираем свиную корейку солью и специями, обмазываем свежей аджикой (её можно сделать самостоятельно из томатов, чеснока и острого красного перца) и винным уксусом, кладём в пакет и оставляем в холодильники.