Как соевый соус влияет на здоровье человека

Специалисты Центра гигиенического образования населения Роспотребнадзора назвали полезные и вредные качества соевого соуса.

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По их словам, этот продукт - один из самых популярных ингредиентов азиатской кухни. Его используют в качестве приправы, маринада и соуса для разных блюд.

В соусе присутствуют восемь незаменимых аминокислот. Они нужны для роста тканей и поддержания нормального функционирования организма.

Кроме того, в нем содержатся антиоксиданты. Изофлавоны и фенольные соединения помогают бороться со свободными радикалами и предотвращают окислительный стресс, что снижает риск развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

Микроэлементы: магний, калий, железо и цинк - поддерживают здоровье и нормальное функционирование организма, а витамины группы В - здоровье нервной системы, кожи и волос и улучшают пищеварение.

При этом в соевом соусе есть и недостатки. К примеру, в нем слишком много соли - в среднем в одной столовой ложке около 900 миллиграммов натрия. Это примерно 38% от рекомендуемой ВОЗ суточной нормы - 2300 миллиграммов. Так, съев примерно 2,5 столовых ложки соевого соуса, можно превысить дневную норму.

Соевые бобы, которые являются основными ингредиентами соуса, могут вызывать аллегрию. А в традиционном соусе зачастую бывает и глютен из-за наличия пшеницы в его составе. Некоторые людям такой продукт вреден. Как вариант, заменить его может безглютеновый соус.