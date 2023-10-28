5 признаков пиццерии, в которой страшно заказывать доставку

Пищевые отравления в местах общепита случаются все чаще и чаще. Вред здоровью может нанести не только шаурма, купленная на улице, но и пицца, заказанная на дом, но в неправильном месте. Как понять, что вы обратились именно в такую компанию и лучше оказаться от ее продукции, узнал «Доктор Питер». Сооснователь сети пиццерий Артем Шашков назвал изданию пять признаков пиццерии, в которой лучше не заказывать доставку.

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1. Шум в телефоне во время общения с оператором

Если во время телефонного разговора слышны звуки с кухни (звон посуды, работа миксера или блендера, шум воды), есть вероятность, что зоны кухни и оператора совмещены или находятся рядом. А значит, помещение маленькое и не позволяет соблюдать поточность производственных процессов и других санитарных норм.

2. Грязная сумка у курьера

Курьер должен содержать в чистоте сумку, в которой перевозятся коробки с пиццей. Можете спросить, как часто он обрабатывает сумку антисептиком. Кроме того, следите, чтобы курьер не трогал еду руками.

3. Отсутствие опознавательных знаков на коробке для пиццы

У компании нет возможности на изготовление брендированной упаковки. Скорее всего, здесь сэкономили и на кухонном оборудовании. Это может привести к нарушению норм правильного хранения продуктов и товарного соседства, отсутствию должной дезинсекции со всеми вытекающими последствиями.

4. Сырое тесто

Посмотрите на пиццу снизу. Если тесто белого цвета и прилипает к пальцам, коробке или пергаменту, оно не пропеклось. А соответственно, и начинка не успела пройти полную термическую обработку.

5. Сыр не тянется и имеет странный запах

Традиционно пицца посыпается сыром моцарелла. В продаже можно найти разные варианты этого сыра, и чем дешевле сыр, тем меньше в нем натуральных ингредиентов. Обращайте внимание на запах. Некачественный сыр пахнет жженым маргарином. Натуральный сыр имеет сливочный запах. Соответственно, если компания использует дешевый сыр, то, вероятнее всего, остальные ингредиенты тоже низкого качества.