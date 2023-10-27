Врач объяснила опасность переедания хлеба

Главный врач «ИНВИТРО-Урал» Надежда Подкорытова в беседе с «Известиями» рассказала об опасностях при употреблении хлеба.

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По словам специалиста, слишком активное употребление хлебопекарной продукции способно привести к повышению уровня холестерина в крови, набору избыточной массы тела, инсулинорезистентности с развитием ожирения, сахарного диабета, а также сердечно-сосудистых заболеваний.

При сахарном диабете, как объяснила врач, можно есть в небольших количествах цельнозерновой хлеб. При хронических болезнях ЖКТ хлеб может обострить неприятные симптомы, поэтому с этим продуктом нужно быть осторожнее.

Тем у кого непереносимость глютена стоит прекратить есть продукты, которые содержат белки пшеницы, ржи и ячменя, в том числе и цельнозерновой хлеб.

Кроме того, врач рекомендует не есть хлеб с пельменями, картофелем, макаронами и кашами, потому как они тоже содержат большое количество углеводов. Если питаться только углеводами, в желудке возникнет тяжесть.

Также не стоит сочетать с хлебом сладкое и фрукты, потому как это грозит брожением в кишечнике и увеличению выработки инсулина.

Хлеб хорошо совмещать с салатами, овощами и легкими супами.

Самым полезным сортом хлебы специалист называет хлеб из цельнозерновой муки, поскольку содержат в своем составе те же питательные вещества, что и в необработанном зерне.