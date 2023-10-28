Как отказаться от мучного

Такие изделия содержат много калорий, увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, ожирения.

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Врачи советуют россиянам отказаться от мучных продуктов. По словам специалистов, они наносят организму сильный вред. Мучное – калорийно, увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета. Об этом рассказали в Общественной службе новостей.

Мучные изделия относятся к быстрым углеводам. Они быстро усваиваются и человек снова хочет есть через короткий период времени. При этом набирается лишний вес.

Врачи советуют заменить мучное овощами и фруктами, а также соблюдать режим питания. Кроме того, рекомендуется заниматься спортом.