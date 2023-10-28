Как отказаться от мучного
Такие изделия содержат много калорий, увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, ожирения.
Врачи советуют россиянам отказаться от мучных продуктов. По словам специалистов, они наносят организму сильный вред. Мучное – калорийно, увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета. Об этом рассказали в Общественной службе новостей.
Мучные изделия относятся к быстрым углеводам. Они быстро усваиваются и человек снова хочет есть через короткий период времени. При этом набирается лишний вес.
Врачи советуют заменить мучное овощами и фруктами, а также соблюдать режим питания. Кроме того, рекомендуется заниматься спортом.
Если отказаться от мучного сложно, то нужно употреблять в пищу цельнозерновые продукты и те, что содержат мало сахара.