Сбор граната: чем полезен этот плод

На юге Таджикистана идет массовый сбор граната. В городе энергетиков Нуреке находится самый большой гранатовый сад республики. Какой урожай в этом году, рассказала корреспондент «МИР 24» Екатерина Веселова.

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Это самый старинный и самый большой гранатовый сад в республике – 130 гектаров. Урожай собирают активно. Если плоды переспеют, значит потеряют товарный вид и вкус. Зрелость опытные аграрии определяют, например, по цвету. Бордовый и ярко-красный готовы к употреблению. Также чтобы определить спелость граната – срывают потрескавшийся плод, вскрывают его кожуру и пробуют. Плод должен быть кисло-сладким. Можно собирать. Ветки колючие, но несмотря на это, урожай собирают без перчаток. В основном здесь местный сорт «Сурханор», то есть красный гранат. Ценится он за сочность и насыщенный вкус. Каждый работник в день собирает до 150 килограммов.

«К нам приезжают из Худжанда и Душанбе. Покупают в основном отборные, крупные плоды. Мелкие гранаты мы тоже реализуем производителям соков», – отметила сборщица Амина Хасанова.

Гранат очень ценится. Любят его за множество витаминов и низкую калорийность, а его кожуру сушат и используют при лечении ротовирусных заболеваний. Поэтому аграрии стараются увеличивать плантации.

«Деревья, которые вы видите, мы два раза удобряли. В этом году тоже предупреждают о холодной зиме, мы готовимся, планируем окуривать в холодный период, это позволит сохранить деревья», – сообщил агроном Махмадкорим Пиров.

В этом году многие деревья пострадали от зимних холодов, поэтому урожай меньше, чем в прошлом.