Почему хочется сладкого: 5 причин

Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Кустова назвала пять причин тяги к сладкому. По ее словам, сахар не всегда вреден, а иногда даже может спасти жизнь.

Сладкое для организма – идеальный источник для моментальной "подзарядки". Уровень глюкозы повышается и появляется чувство сытости, но длится оно не долго.

"К счастью, традиция поощрять детей сладостями за хорошее поведение или достижения постепенно разрушается. Но для многих современных взрослых людей съесть сладкий десерт означает "побаловать себя" – наградить за работу, отпраздновать встречу или радостное событие, отвлечься от неприятных переживаний. Этот легкий и доступный способ повысить настроение иногда становится привычкой, которая сильно вредит здоровью", - отметила Марина Кустова.

Также желание съесть что-либо сладкое часто возникает при интенсивных физических нагрузках или спортивных тренировках. Это закономерно, так как энергия расходуется во время мышечной работы, и организму требуется как можно быстрее ее восстановить. В этих случаях специалист рекомендует за полчаса до тренировки съесть что-то небольшое по объему, но энергоемкое – например, батончик с мюсли или орешками.

Аналогичная ситуация возникает у людей во время напряженной умственной работы, особенно если она сопровождается эмоциональными переживаниями, как, например, у учащихся во время подготовки к важным экзаменам.

"На экзамен захватите шоколадку, однако в период подготовки будет правильнее настроить режим сна, отрегулировать питание и равномерно распределить нагрузку".

Острая потребность съесть что-нибудь сладкое часто становится причиной срывов у людей, придерживающихся слишком жесткой или несбалансированной диеты.

"Во-первых, чрезвычайно низкая калорийность дневного рациона обязательно приводит к дефициту энергии и постоянному чувству голода. Во-вторых, скудное питание способствует повышению эмоционального напряжения и ухудшению настроения. Первое время и во время ежедневной рутины организм будет справляться, однако на фоне стресса директивно потребует компенсации".

Люди, бросающие курить, также бывают склонны к чрезмерному употреблению сладостей. Пытаясь избавиться от никотинового "голода", заменяют сигареты конфетами.

Может возникнуть и такая ситуация, когда сладкое равноценно спасению жизни. На фоне сахарного диабета из-за нарушений регуляции углеводного обмена иногда развивается состояние гипогликемии, когда уровень сахара в крови падает до критических значений. В этом случае необходимо немедленно съесть что-то сладкое.