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Для осеннего субботнего вечера: готовим нежный морковный кекс

Вечером в выходной, особенно если за окном такая погода, как сегодня, хочется остаться дома и укутаться в плед. Перед тем, как это сделать, приготовьте вкусный и нежный морковный кекс по нашему рецепту.

Для осеннего субботнего вечера: готовим нежный морковный кекс
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Ингредиенты:

Яйца — 4 шт

Сахар — 160 г

Масло растительное — 40 г

Мука — 200 г

Разрыхлитель — 14 г

Морковь очищенная — 450 г

Цедра апельсина

Корица — 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Яйца взбейте с сахаром. Добавьте растительное масло, корицу, муку и разрыхлитель, перемешайте до однородного состояния.

Морковь и цедру апельсина натрите на мелкой терке. Добавьте в тесто и перемешайте лопаткой.

Переложите тесто в смазанную маслом форму для кекса.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте 40-50 минут.