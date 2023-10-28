Для осеннего субботнего вечера: готовим нежный морковный кекс
Вечером в выходной, особенно если за окном такая погода, как сегодня, хочется остаться дома и укутаться в плед. Перед тем, как это сделать, приготовьте вкусный и нежный морковный кекс по нашему рецепту.
Ингредиенты:
Яйца — 4 шт
Сахар — 160 г
Масло растительное — 40 г
Мука — 200 г
Разрыхлитель — 14 г
Морковь очищенная — 450 г
Цедра апельсина
Корица — 1 ч.л.
Процесс приготовления:
Яйца взбейте с сахаром. Добавьте растительное масло, корицу, муку и разрыхлитель, перемешайте до однородного состояния.
Морковь и цедру апельсина натрите на мелкой терке. Добавьте в тесто и перемешайте лопаткой.
Переложите тесто в смазанную маслом форму для кекса.
Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте 40-50 минут.