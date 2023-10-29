В продукты для россиян захотели добавлять насекомых

В России планируют наладить производство еды с мукой из сверчков — о том, что производители захотели добавлять в продукты муку из этих насекомых, сообщают «Известия».

© Лента.ру

По данным издания, первые линии производства уже тестируются в Московской области и Ставропольском крае. Изготовители отмечают, что по содержанию белка мука из насекомых в разы превосходит обычную.

«В сверчковой муке содержится до 75 граммов белка в 100 граммах продукта. В обычной муке от 2 до 5 граммов белка. Кроме того, содержится железа больше, чем в говяжьей печени», — заявил бизнесмен со Ставрополья Антон Стокоз.

Отмечается, что сверчковую муку планируют добавлять в такие продукты как конфеты, печенье и макароны.