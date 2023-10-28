4 продукта, способствующие быстрому набору веса

Некоторые продукты, особенно с высоким содержанием рафинированного сахара и вредных для здоровья жиров, могут ухудшить резистентность к инсулину, замедлить метаболизм и способствовать увеличению веса.

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Диетолог Келси Коста назвала четыре из них, которые особенно вредны, пишет американское издание She Finds.

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Подслащенные напитки

Подслащенные жидкости, включая сладкие газированные напитки, фруктовые соки и энергетики, являются основным источником добавленного сахара во многих диетах. У людей, часто употребляющих такие напитки, может развиться резистентность к инсулину, замедлиться обмен веществ и произойти набор веса. Сладкие напитки не обеспечивают такого же чувства насыщения, как твердая пища, что приводит к увеличению общего потребления калорий.

Ультрапереработанные продукты

Ультрапереработанные пищевые продукты, такие как фастфуд, расфасованные закуски и мясные полуфабрикаты, часто содержат большое количество рафинированного сахара, вредных для здоровья жиров и добавок. В составе — много калорий, но питательная ценность низкая. По словам эксперта, блюда быстрого приготовления в большинстве случаев жирные, калорийные и с большим количеством сахара. Регулярное употребление этих продуктов грозит повышенной резистентностью к инсулину и отложением жира. Лучше отказаться от них в пользу цельных продуктов с минимальной обработкой.

Рафинированные углеводы

Рафинированные углеводы, такие как белый хлеб, сладкие хлопья и хлебобулочные изделия из белой муки, представляют собой обработанные злаки, в которых отсутствуют необходимые питательные вещества и клетчатка.

— Белый хлеб, рис и макароны, кексы, печенье и конфеты содержат большое количество обработанных углеводов и добавленного сахара. Эти продукты имеют высокий гликемический индекс. Это означает, что они могут быстро повышать уровень сахара в крови, — отметила диетолог. — Также они плохо насыщают и приводят к перееданию.

Жирная пища

Жирная пища (особенно с высоким содержанием насыщенных и трансжиров), такая как жареные продукты быстрого приготовления и мясные полуфабрикаты, также приводит к набору веса.

— В эту группу входят красное мясо, мясные полуфабрикаты, сливочное масло и жареные продукты. Высокое содержание вредных для здоровья жиров приводит к воспалению в кишечнике, — подчеркнула эксперт.