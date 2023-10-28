Диетолог назвала две лучшие специи для здоровья мозга и сердца
Специи не просто придают блюдам особенный вкус, они также могут быть очень полезны для здоровья.
Диетолог Крутика Нанавати назвала две специи, которые помогут бороться с воспалениями, повысить когнитивные функции, поддержать здоровье сердца и похудеть.
Их нужно обязательно включить в рацион, особенно после 40 лет. Об этом сообщает американское издание She Finds.
Куркума
Куркума обладает насыщенным желтым цветом и ярким ароматом. Специя имеет противовоспалительные свойства, которые предотвращают старение мозга, сердца и тела. Они обусловлены наличием куркумина, который помогает в профилактике сердечных заболеваний и улучшает когнитивные функции за счет снижения окислительного стресса и воспаления.
Диетолог Нанавати посоветовала добавлять корень растения в соусы, супы или смузи. Также это одна из главных составляющих приправы карри.
Корица
Хорошая новость для всех, кто любит добавить немного сладости в блюдо! Корица может работать как натуральный полезный для организма подсластитель.
— Противовоспалительные и антиоксидантные свойства корицы обусловлены высоким содержанием коричного альдегида, — объяснила Нанавати.
Альдегид снижает кровяное давление и уровень холестерина, также корица обладает потенциальным нейропротекторным действием.
— Корицу можно использовать как в сладких, так и в соленых блюдах. Или добавлять в напитки, такие как кофе или чай. Это также отличное дополнение к овсянке или выпечке, — заключила Нанавати.