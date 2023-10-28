6 продуктов, содержащих нежирные белки

Метаболизм — это сложный набор процессов, которые происходят в организме. Есть разные способы оптимизировать обмен веществ и стать стройнее.

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Один из них — добавить правильные белки в рацион.

Шесть лучших из них назвала диетолог Джесси Федер, пишет американское издание She Finds.

Лучшие постные белки для похудения и обмена веществ

Нежирные белки — важнейший компонент сбалансированного питания, и они представлены в различных формах, например:

курица;индейка;рыба;тофу;бобовые.

В этих продуктах содержится мало жиров и много незаменимых аминокислот, что делает их важными не только для роста и восстановления мышц, но и для ускорения метаболизма и снижения веса. Кроме того, они способствуют ощущению сытости, снижая общее потребление калорий.

— Белое мясо курицы, белая рыба и грудка индейки содержат очень мало диетических жиров и много белка. Это помогает наращивать или поддерживать сухую мышечную ткань, поддерживать чувство сытости в течение долгого периода времени и контролировать потребление калорий, — пояснила диетолог Федер.

Он также добавила, что для желудочно-кишечного тракта полезен греческий йогурт: он улучшает обмен веществ.

— Греческий йогурт содержит мало лактозы и жира, но много белка и полезных для кишечника пробиотиков. Он помогает наращивать мышечную ткань, поддерживать здоровье кишечника и долго оставаться сытым. Благодаря этому в желудочно-кишечном тракте уменьшается воспаление, что ускоряет обмен веществ и помогает стройнеть, — отметила специалист.