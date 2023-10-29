Названы лучшие пребиотические продукты для оздоровления и похудения

Названы лучшие пребиотические продукты для оздоровления кишечника и похудения
Потеря веса и здоровье кишечника — аспекты общего благополучия организма, которые тесно взаимосвязаны. Кишечник, который часто называют «вторым мозгом», играет жизненно важную роль в пищеварении, усвоении питательных веществ и поддержании здоровой иммунной системы. Один из ключевых факторов в этой взаимосвязи — употребление пребиотических продуктов. Шеф-повар и эксперт по питанию Юлия Чеботарь назвала три из них, которые стоит включить в рацион. Об этом сообщает американское издание She Finds.
Пребиотические продукты для похудения и здоровья кишечника
Чеботарь объяснила, что пребиотики способствуют росту и активности полезных кишечных бактерий. Сбалансированный и разнообразный микробиом кишечника связан с улучшением пищеварения, иммунной функцией и уменьшением воспаления.
Оптимально сбалансированный микробиом кишечника улучшает усвоение жизненно важных питательных веществ, что потенциально приводит к разгону обмена веществ и улучшению общего самочувствия.
— Незрелые бананы — источник устойчивого крахмала, разновидности пребиотической клетчатки. Их можно добавлять в коктейли или употреблять в качестве закуски. Лук-порей содержит инулин, мощную пребиотическую клетчатку. Добавляйте его в супы, рагу или ешьте в качестве ароматного гарнира.
Спаржа также содержит пребиотическую клетчатку. Ее можно приготовить на пару, запечь или порезать в салат, — пояснила специалист.
Многие распространенные продукты от природы богаты пребиотическими волокнами. Включая их в ежедневный рацион, можно без особых усилий способствовать росту полезных кишечных бактерий, поддерживая не только здоровье пищеварительной системы, но и следуя целям по снижению веса.