Названы лучшие пребиотические продукты для оздоровления и похудения

Потеря веса и здоровье кишечника — аспекты общего благополучия организма, которые тесно взаимосвязаны. Кишечник, который часто называют «вторым мозгом», играет жизненно важную роль в пищеварении, усвоении питательных веществ и поддержании здоровой иммунной системы. Один из ключевых факторов в этой взаимосвязи — употребление пребиотических продуктов. Шеф-повар и эксперт по питанию Юлия Чеботарь назвала три из них, которые стоит включить в рацион. Об этом сообщает американское издание She Finds.