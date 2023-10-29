Суп-пюре, салат и конфеты: топ рецептов необычных блюд из тыквы

Тыквенный спас — славянский праздник — отмечают 31 октября. Наши предки почитали тыкву как символ урожая. В этот день стол украшали блюда из солнечных плодов.

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Рецептов приготовления вкусных и простых блюд из тыквы великое множество. Ее запекают, консервируют, добавляют в салаты и десерты, выжимают сок и варят суп. Представляем вашему вниманию полноценный обед, в котором главный ингредиент — тыква.

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Горячее блюдо «Сундучок с мясом»

Понадобятся: тыква, по 300 г говядины и картофеля, морковь, томатная паста, чеснок, растительное масло, соль и перец. У тыквы надо срезать «крышечку» и удалить семена. Мясо, мякоть тыквы, картофель и морковь режем и обжариваем на сковороде, добавляем чеснок, пасту и соль. Начинку перекладываем в тыкву. «Сундучок» ставим в разогретую до 180 градусов духовку на два часа.

Напиток «Яркая точка»

Красочный напиток из моркови и тыквы не только вкусен, но и полезен. По полкилограмма мякоти тыквы и моркови режем кубиками и с помощью соковыжималки получаем желаемый напиток. Сок переливаем в кастрюлю, на медленном огне доводим до кипения, добавляем 4 столовые ложки сока лимона и около 50 г сахара. Через 20 минут напиток готов.

Суп-пюре «Бархат со сливками»

Понадобятся: полкилограмма тыквы, одна морковь, лук, чеснок, по 50 г сливочного и растительного масла, 300 мл сливок, соль и перец по вкусу. Морковь, тыкву, лук и чеснок чистим, режем, обжариваем, солим. Затем вливаем горячую воду, варим 20 минут и с помощью блендера превращаем в пюре. Добавляем сливки и доводим до кипения.

«Конфетки» из тыквы

Кубики из мякоти плода в соотношении два к одному засыпают сахаром и дают постоять 10 часов. Сок тыквы, апельсина, стакан воды и щепотку лимонной кислоты доводят до кипения. Кубики погружают в сироп и варят минут 7, после чего около часа сушат в духовке при температуре 120 градусов.

Десерт «Медовое солнышко»

Достойно завершить «тыквенный обед» поможет десерт. Для его приготовления понадобятся полкилограмма тыквенной мякоти, нарезанной дольками, мед, столовая ложка растительного масла, один апельсин и любые орешки. В глубокой тарелке смешиваем мед, сок апельсина и растительное масло, добавляем порезанную мелко цедру. Тыкву щедро «обваливаем» в сладкой смеси, кладем на противень, посыпаем орешками и запекаем при температуре 180 градусов 45 минут.

Салат «Оранжевая свежесть»