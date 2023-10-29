Пицца, драники, оладьи: готовим без муки

Хлебобулочные изделия и выпечку рекомендуется ограничивать в рационе питания, особенно если они изготовлены из пшеничной муки высшего сорта. Быстрые углеводы имеют высокий гликемический индекс. Эксперты проекта здоровое-питание.рф рассказали, как приготовить привычные нам блюда без муки.

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Специалисты уверены, что приготовить привычные блюда можно вовсе без муки. Тогда они отлично подойдут для здорового питания.

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И даже пицца может стать полезной, если вместо теста использовать мясо птицы. Смешайте около 400 г куриной грудки, пропущенной через измельчитель, и мелко нарезанную луковицу. Добавьте к полученной смеси одно куриное яйцо. Соль и специи – по вкусу. Фарш распределите по дну формы тонким слоем и запекайте в духовке в течение 15–20 минут при температуре 180 градусов. Пока идет процесс, приготовьте начинку. Нарежьте помидоры, маслины, натрите сыр. Мясной корж смажьте томатной пастой, выложите оставшиеся ингредиенты и запекайте еще 20 минут.

А чтобы приготовить любимую многими запеканку понадобится пачка творога 250 г, полстакана молока, пару столовые ложки меда, два яйца, соль и сок лимона. Основной секрет рецепта – отделить яичные желтки от белков. Затем смешать желтки с творогом, молоком и медом с помощью миксера. Белки со щепоткой соли и одной чайной ложкой лимонного сока взбить до высоких пиков. Осторожно ввести белки в творог, поместить в форму и выпекать массу около 30 минут при температуре 170 градусов.

Еще один прекрасный завтрак - банановые оладьи. Тщательно разомните два спелых банана, добавьте к полученной массе стакан овсяных хлопьев, полстакана молока и два куриных яйца. Сахар или мед, а также соль – по вкусу. Тесту нужно дать настояться около получаса, чтобы овсяные хлопья набухли. Выпекайте оладьи на сковороде, смазанной растительном маслом, или в духовке.

Драники тоже можно готовить без муки. Хорошую вязкость продукту обеспечит картофельный крахмал. Натрите картофель на средней терке и откиньте его на сито. Подождите, пока стечет лишняя жидкость. Когда она немного отстоится, на дне емкости осядет крахмал. Жидкость нужно слить, а крахмал соединить с картофелем. Остальные ингредиенты (яйцо, лук, зелень) – по вкусу или согласно вашим семейным рецептам.