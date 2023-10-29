Меняем конфеты на полезные сладости: советы специалистов

В составе конфет, помимо большой дозы сахара, присутствуют ароматизаторы, пищевые красители, трансжиры и эмульгаторы. Эксперты проекта здоровое-питание.рф рассказали, как найти полезную альтернативу промышленным сладостям.

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Эксперты уверены, существует много продуктов, которыми можно заменить конфеты и принести пользу организму. И первые в этом списке — сухофрукты. Финики, изюм, курага, чернослив, смеси из ягод и тропических фруктов. Они содержат клетчатку, антиоксиданты, витамины и минералы, полезны для иммунитета, здоровья сердца, мозга, кожи, нормализации работы кишечника. Важно помнить, что цукаты не входят в эту полезную группу – в них больше сахара и калорий.

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Альтернативой конфетам могут стать орехи, хоть и не обладают выраженным сладким вкусом. Они очень питательны, содержат много белка, витаминов, незаменимых жирных кислот и микроэлементов. Горсть орехов – это полноценный перекус, гораздо лучше чая с конфетой.

Обратите внимание и на горький шоколад. В нем более 72% какао-бобов, он богат фосфором, кальцием и калием, содержит витамины, в небольшом количестве железо, магний, натрий и другие микроэлементы. Но стоит помнить про дневную норму — не более 30 грамм.

Натуральный продукт, который слаще любой конфеты - мед. Он обладает антиоксидантными свойствами, укрепляет иммунитет, нормализует работу ЖКТ. Сегодня в продаже можно найти взбитый мед-суфле – настоящий деликатес с добавлением фруктов, ягод, орехов.

Сладкие и не сильно калорийные кондитерские изделия — зефир и пастила. В их основе фруктовое или ягодное пюре, яичные белки и натуральные загустители. Выбирайте продукт без сахара, добавок и шоколадной оболочки.

Мармелад - низкокалорийная сладость, содержащая полезные вещества – инулин и пектин. Готовят его из ягод и фруктов, богатых витаминами.

Отличный вариант – десерты домашнего приготовления. Идеально, если это консервация в собственном соку с минимальным добавлением сахара. В таком виде фрукты и ягоды сохраняют свои полезные свойства.