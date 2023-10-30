Врач назвала худший завтрак

Как отметила врач в своем Telegram-канале, завтрак - самый важный прием пищи. Если он будет углеводным (например, вы привыкли есть с утра одну кашу), то едва ли это положительно скажется на сжигании жира. Чтобы исправить ситуацию, просто добавьте к небольшой порции каши (буквально несколько ложек) вареное лицо. Белок должен быть в каждом приеме пищи, еще раз подчеркнула эндокринолог.