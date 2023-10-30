Врач назвала худший завтрак
Доктор медицинских наук, эндокринолог, старший научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Зухра Павлова перечислила главные ошибки, которые часто допускают желающие похудеть.
Как отметила врач в своем Telegram-канале, завтрак - самый важный прием пищи. Если он будет углеводным (например, вы привыкли есть с утра одну кашу), то едва ли это положительно скажется на сжигании жира. Чтобы исправить ситуацию, просто добавьте к небольшой порции каши (буквально несколько ложек) вареное лицо. Белок должен быть в каждом приеме пищи, еще раз подчеркнула эндокринолог.
По словам специалиста, худший вариант для любого человека (тем более, если есть цель сжечь лишний жир) - пропуск завтрака.
"Утром активность надпочечников и желудочно-кишечного тракта очень высокая, и в этот момент нужно обязательно плотно поесть, причем и белки, и углеводы", - пишет Павлова.
Зачастую пациенты жалуются, что утром им достаточно кружки кофе или чая. А что касается еды, то "кусок в горло не лезет".
"Это дело привычки. Организм просто адаптировался под ваш режим и перестал требовать необходимые ему компоненты", - отметила врач, добавив, что от нашего рациона зависит 90 процентов успеха всего похудения, и нездоровое питание может испортить всю пользу от спорта.
Также Зухра Павлова предупредила, что утомительное кардио без силовых тренировок вредит суставам.
"Нагрузка на них увеличивается, и вскоре боль становится постоянным спутником", - отметила врач, добавив, что важно вовремя устраивать разгрузочные дни и во всем знать меру.