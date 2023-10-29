Для осеннего меню: готовим крем-суп с топинамбуром

Если вы хотите приготовить осенний суп с оригинальным сочетанием ингредиентов, выбирайте топинамбур — корнеплод, который традиционно использовался в приготовлении блюд. Поверьте, не зря, ведь это и вкусно, и полезно.

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Ингредиенты: 1 кг топинамбура

2 средние картофелины (~200 г)

200 г порея (1 стебель, белая часть)

3 зубчика чеснока

50-70 г сливочного масла

1 литр овощного бульона

соль

чесночная крошка, трюфельное масло и семена шнитт-лука — для подачи!

Процесс приготовления:

В кастрюле с глубоким дном разогреть сливочное масло и обжарить на нем порей и давленный чеснок до золотистого цвета.

Потом закинуть порезанный топинамбур и картофель. В идеале тоже слегка «прижарить».

Влить горячий бульон, убавить огонь и немного потомить.

В принципе, можно даже не пробивать блендером, овощи прекрасно разваривается, но для «чистоты» рецепта можно придать супу однородную консистенцию.

Не забывайте посолить. Топинамбур имеет сладковатый привкус, если не посолите, то вкус «расползется».