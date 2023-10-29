Для осеннего меню: готовим крем-суп с топинамбуром
Если вы хотите приготовить осенний суп с оригинальным сочетанием ингредиентов, выбирайте топинамбур — корнеплод, который традиционно использовался в приготовлении блюд. Поверьте, не зря, ведь это и вкусно, и полезно.
Ингредиенты:
- 1 кг топинамбура
- 2 средние картофелины (~200 г)
- 200 г порея (1 стебель, белая часть)
- 3 зубчика чеснока
- 50-70 г сливочного масла
- 1 литр овощного бульона
- соль
- чесночная крошка, трюфельное масло и семена шнитт-лука — для подачи!
Процесс приготовления:
В кастрюле с глубоким дном разогреть сливочное масло и обжарить на нем порей и давленный чеснок до золотистого цвета.
Потом закинуть порезанный топинамбур и картофель. В идеале тоже слегка «прижарить».
Влить горячий бульон, убавить огонь и немного потомить.
В принципе, можно даже не пробивать блендером, овощи прекрасно разваривается, но для «чистоты» рецепта можно придать супу однородную консистенцию.
Не забывайте посолить. Топинамбур имеет сладковатый привкус, если не посолите, то вкус «расползется».
Подавайте с чесночной крошкой, трюфельным маслом и семенами шнитт-лука.