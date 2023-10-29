Для Хэллоуина и не только: четыре рецепта с тыквой

Тыква по праву считается настоящим универсальным овощем — она хороша как в салатах, так и в выпечке. И даже если вы обходите Хэллоуин стороной (а тыква является его символом), наша подборка рецептов в ближайшие месяцы вам пригодится, ведь тыквы на прилавках будет много.