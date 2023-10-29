Для Хэллоуина и не только: четыре рецепта с тыквой

Тыква по праву считается настоящим универсальным овощем — она хороша как в салатах, так и в выпечке. И даже если вы обходите Хэллоуин стороной (а тыква является его символом), наша подборка рецептов в ближайшие месяцы вам пригодится, ведь тыквы на прилавках будет много.
Пастила из тыквы с бананами
Ингредиенты:
- Тыква очищенная — 400 г
- Банан — 2 шт
- Сахар — 30 г
- Апельсиновый сок — 2 ст. л.
- Растительное масло — 1 ст. л.
Процесс приготовления:
- Разогрейте духовку до 180 °C. Противень застелите бумагой для выпечки.
- Крупно нарежьте тыкву, выложите на противень. Выпекайте около 30 минут до мягкости.
- Пюрируйте блендером тыкву с бананом и сахаром. Вмешайте апельсиновый сок.
- Разогрейте духовку до 70 °С. Противень застелите бумагой для выпечки и слегка смажьте маслом.
- Распределите тыквенное пюре по противню. Сушите в приоткрытой духовке около 5 часов.
- Остудите, нарежьте и сверните в рулетики.
Тыквенный манник с шоколадом
Ингредиенты:
- Тыква — 500 г
- Манка — 130 г
- Яйцо — 3 шт
- Шоколад — 35 г
- Сахар — по вкусу
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Корица — 1/2 ч. л.
Процесс приготовления:
- Тыкву промыть, срезать кожуру, и порезать кусочками.
- Заложить в кастрюлю, залить водой и варить 20 минут. Проверить на мягкость с помощью вилки. Остатки воды слить.
- Желтки отделить от белков, добавить их в тыкву, добавить сахар. Пробить массу блендером до однородности. Затем к тыквенной массе добавить манку, разрыхлитель и корицу, перемешать и оставить на 10-15 минут.
- Шоколад измельчить с помощью ножа, отправить в тыквенно-манную массу. Перемешать.
- Взбить белки до крепких пиков. Аккуратно добавить их в тесто, перемешивая с помощью силиконовой лопатки.
- Выложить массу в форму для запекания, при необходимости форму смазать маслом.
- Отправить манник в духовку выпекаться на 35–40 минут при 180 °С.
Оладьи из тыквы с ванилью
Ингредиенты:
- Тыква — 200 г
- Молоко — 5 ст. л.
- Мука кукурузная — 4 ст. л.
- Яичный белок — 1 шт
- Ванилин — на кончике ножа
- Растительное масло — 1- 2 ст. л.
Процесс приготовления:
- Тыкву отварите до мягкости, остудите и разомните вилкой, чтобы получилось пюре. Смешайте с молоком.
- Муку соедините с белком и ванилином, а потом перемешайте с тыквой.
- В сковороде на среднем огне разогрейте масло. Выкладывайте оладьи ложкой и обжаривайте примерно по 5–7 минут с каждой стороны.
Тыквенный суп
Ингредиенты:
- Мякоть тыквы — 500 г
- Морковь — 1 шт
- Картофель — 1 шт
- Лук — 1 шт
- Чеснок — 2 зубчика
- Орегано — 1 ч. л.
- Паприка — 0,5 ч. л.
- Соль — 2 ч. л.
- Вода — 700 мл
- Растительное масло — 40 мл
Процесс приготовления:
- Мякоть тыквы, картофель, морковь и лук нарезать небольшими кубиками. Чеснок мелко измельчить.
- В кастрюле разогреть растительное масло и обжарить на среднем огне лук, чеснок до золотистого цвета.
- Добавить картофель, морковь и обжарить в течение 3 минут.
- Добавить тыкву, специи и обжарить в течение 2 минут.
- Добавить воду и варить овощи до готовности 20-25 минут.
- Пробить его погружным блендером до состояния пюре.