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Для Хэллоуина и не только: четыре рецепта с тыквой

Тыква по праву считается настоящим универсальным овощем — она хороша как в салатах, так и в выпечке. И даже если вы обходите Хэллоуин стороной (а тыква является его символом), наша подборка рецептов в ближайшие месяцы вам пригодится, ведь тыквы на прилавках будет много.

Для Хэллоуина и не только: четыре рецепта с тыквой
© Eva.ru

Пастила из тыквы с бананами

Ингредиенты:

  • Тыква очищенная — 400 г
  • Банан — 2 шт
  • Сахар — 30 г
  • Апельсиновый сок — 2 ст. л.
  • Растительное масло — 1 ст. л.

Процесс приготовления:

  • Разогрейте духовку до 180 °C. Противень застелите бумагой для выпечки.
  • Крупно нарежьте тыкву, выложите на противень. Выпекайте около 30 минут до мягкости.
  • Пюрируйте блендером тыкву с бананом и сахаром. Вмешайте апельсиновый сок.
  • Разогрейте духовку до 70 °С. Противень застелите бумагой для выпечки и слегка смажьте маслом.
  • Распределите тыквенное пюре по противню. Сушите в приоткрытой духовке около 5 часов.
  • Остудите, нарежьте и сверните в рулетики.

Тыквенный манник с шоколадом

Ингредиенты:

  • Тыква — 500 г
  • Манка — 130 г
  • Яйцо — 3 шт
  • Шоколад — 35 г
  • Сахар — по вкусу
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Корица — 1/2 ч. л.

Процесс приготовления:

  • Тыкву промыть, срезать кожуру, и порезать кусочками.
  • Заложить в кастрюлю, залить водой и варить 20 минут. Проверить на мягкость с помощью вилки. Остатки воды слить.
  • Желтки отделить от белков, добавить их в тыкву, добавить сахар. Пробить массу блендером до однородности. Затем к тыквенной массе добавить манку, разрыхлитель и корицу, перемешать и оставить на 10-15 минут.
  • Шоколад измельчить с помощью ножа, отправить в тыквенно-манную массу. Перемешать.
  • Взбить белки до крепких пиков. Аккуратно добавить их в тесто, перемешивая с помощью силиконовой лопатки.
  • Выложить массу в форму для запекания, при необходимости форму смазать маслом.
  • Отправить манник в духовку выпекаться на 35–40 минут при 180 °С.

Оладьи из тыквы с ванилью

Ингредиенты:

  • Тыква — 200 г
  • Молоко — 5 ст. л.
  • Мука кукурузная — 4 ст. л.
  • Яичный белок — 1 шт
  • Ванилин — на кончике ножа
  • Растительное масло — 1- 2 ст. л.

Процесс приготовления:

  • Тыкву отварите до мягкости, остудите и разомните вилкой, чтобы получилось пюре. Смешайте с молоком.
  • Муку соедините с белком и ванилином, а потом перемешайте с тыквой.
  • В сковороде на среднем огне разогрейте масло. Выкладывайте оладьи ложкой и обжаривайте примерно по 5–7 минут с каждой стороны.

Тыквенный суп

Ингредиенты:

  • Мякоть тыквы — 500 г
  • Морковь — 1 шт
  • Картофель — 1 шт
  • Лук — 1 шт
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Орегано — 1 ч. л.
  • Паприка — 0,5 ч. л.
  • Соль — 2 ч. л.
  • Вода — 700 мл
  • Растительное масло — 40 мл

Процесс приготовления:

  • Мякоть тыквы, картофель, морковь и лук нарезать небольшими кубиками. Чеснок мелко измельчить.
  • В кастрюле разогреть растительное масло и обжарить на среднем огне лук, чеснок до золотистого цвета.
  • Добавить картофель, морковь и обжарить в течение 3 минут.
  • Добавить тыкву, специи и обжарить в течение 2 минут.
  • Добавить воду и варить овощи до готовности 20-25 минут.
  • Пробить его погружным блендером до состояния пюре.