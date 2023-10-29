Как приготовить домашнюю тушенку

Тушенка – прекрасный вариант для ситуации, когда времени на приготовление обеда или ужина не так уж и много. Благодаря консервам можно быстро приготовить самые разные блюда. Например, тушеное мясо или птицу можно добавлять в каши, первые блюда, к любым гарнирам – макаронам, гречке или картофелю. Использование тушенки сильно сократить время, затраченное на готовку, а блюдо получится вкусным и сытным.

© Unsplash

На магазинных прилавках представлено множество вариантов консервной продукции, однако очевидно, что заготовка, приготовленная собственноручно и в домашних условиях, будет полезнее и безопаснее.

В этом материале "Рамблер" расскажет, как приготовить тушенку из говядины на своей кухне.

Говядина

Для приготовления домашней тушенки в духовке вам понадобятся стерилизованные банки с крышками и следующие ингредиенты:

Говяжья вырезка - 0,9 кг

Сало - 100 г

Питьевая вода - 3 ст. л

Лавровый лист - 2 листика

Соль - 2,5 ч. л

Перец горошком - 5 шт

Способ приготовления: Говядину нарежьте крупными кубиками (около 5 см каждый) и посыпьте солью так, чтобы просолился каждый кусок мяса. Сало нарежьте мелкими кубиками. В литровую чистую и простерилизованную банку положите перец горошком, лавровые листья. Сверху уложите говядину и только после этого – сало. Залейте в банку воду и накройте ее крышкой. Поместите банку с мясом в еще не прогретую духовку (это поможет избежать резкого перепада температуры, из-за которого стекло банки может лопнуть). Разогрейте духовку до 200 градусов. После закипания содержимого в банке, снизьте температуру до 150 градусов и выставите таймер в духовке на три часа. После того, как тушенка будет готова, еще горячей вытащите ее из духовки, плотно закройте крышкой и заверните полотенцем или одеялом, поставив банку крышкой вниз. Оставьте тушенку в темном месте до полного остывания.