Выбираем тыкву: советы экспертов

Наступил сезон тыквы ии она занимает все больше места на столе — в кашах, десертах, супах и салатах.

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О том, как выбрать самую вкусную тыкву рассказали представители Минсельхоза России, посоветовавшись с опытными бахчеводами.

Главное в выборе тыквы — обратить внимание на внешний вид. Кожура должна быть плотная, но не "деревянная", без вмятин, трещин, темных и розовых пятен. А хвостик у хорошего плода сухой и темный.

Теперь выбираем сорт, которых великое множество. Все зависит от того, что планируется приготовить из тыквы.

Так, для запекания и овощного рагу идеально подойдет классическая крупноплодная тыква. Плоды имеют приплюснутую форму и менно она возникает в нашем воображении, когда речь заходит о тыкве. Есть у этого сорта еще одно важное преимущество — она может долго хранится и со временем становиться только вкуснее.

Для гарниров и супов подойдет несладкий сорт. Круглые тыквы с твердой кожурой, разнообразной окраской и крупными семенами. Ее в основном используют для получения семечек, которые легко чистятся.