7 продуктов, которые можно есть сколько угодно при похудении

Профессор, специалист по сердечно-сосудистой хирургии Явуз Ёрюкоглу перечислил семь продуктов, которые практически не содержат килокалорий.

© Unsplash

Огурец. 100 г свежего огурца среднего размера - 12 ккал. Витаминов в нём тоже мало, зато много калия.

Брокколи. Всего 35 ккал вы получите из 100 г брокколи. Также эта капуста богата витаминами С, К, магнием, калием, кальцием, фосфором, белком, антиоксидантами. Врач посоветовал есть побольше и белокочанной, брюссельской, цветная капусты.

Зелёный салат. 100 г этого продукта содержат всего 17 ккал. Обычно такие салаты ещё богаты витаминами А и С, бета-каротином, фолиевой кислотой, клетчаткой, калием, кальцием.

Томаты. Из 100 г помидоров вы получите 20 ккал. Отличается этот овощ также большим количеством калия, фолиевой кислоты, витаминов С и К, антиоксидантов.

Морковь. Всего лишь 40 ккал содержится в 100 г этого продукта. Богата морковь витамином А, калием, клетчаткой.

Зелёные яблоки. Зелёное яблоко среднего размера содержит 40-50 ккал. Вы получите из яблок, кроме того, растворимую и нерастворимую клетчатку, кверцетин (антиоксидант), витамин С, калий.

Красная свёкла. В 100 г этого овоща - 40 ккал. Она отличается, помимо этого, большим количеством антиоксидантов и клетчатки.