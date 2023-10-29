Как правильно готовить еду, чтобы быстрее похудеть

Дестини Муди, зарегистрированный диетолог и спортивный диетолог из Garage Gym Reviews, дала несколько рекомендаций, связанных с приготовлением пищи во время похудения.

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Исследование 2020 года показало, что люди, которые готовят дома, как правило, потребляют меньше калорий, едят более качественную пищу, экономят деньги на еде и меньше прибавляют в весе. Это если их сравнивать с теми, кто регулярно ест вне дома или покупает готовые блюда.

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Вот ещё несколько советов, которые помогут вам быстрее и легче сбросить лишние килограммы.

Готовьте блюда с высоким содержанием клетчатки и белка. Это могут быть бобовые или нежирная курица. Клетчатка и белок при этом играют ключевую роль в контроле голода. Всё потому, что они хорошо насыщают.

Планируйте время приготовления еды. Это позволит вам приготовить питательные блюда и не сбиться с пути достижения целей по снижению веса. В определённый день посвятите некоторое время выбору рецептов, покупке продуктов и приготовлению пищи.

Готовьте белок порционно. Это даст вам возможность в течение недели добавлять курицу-гриль, тофу или другой белковый продукт в разные блюда.

Составляйте список необходимых продуктов до похода в магазин. Это помогает предотвратить импульсивные покупки и сосредоточиться на выборе здоровой пищи.

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Держите консервированные или замороженные продукты под рукой. Запаситесь замороженными овощами, фруктами, белком. Они помогут вам быстро приготовить питательное и полезное блюдо.

Готовьте на противне. Так вы сможете готовить сразу несколько блюд одновременно.

Покупайте качественные контейнеры для еды или оборудование для кухни. Бобы, коричневый рис стоят довольно дорого, но вы с ними сможете приготовить десятки блюд и сэкономить таким образом деньги.

Вспомните блюда, которые любили в детстве. Готовьте каждую неделю одно такое блюдо.

Приготовьте дополнительные порции на ужин. Так вы на следующий день сможете доесть остатки, а не будете брать вредную еду на вынос.