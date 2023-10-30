5 доступных продуктов-энергетиков

Стакан свежевыжатого цитрусового сока способен взбодрить не меньше, чем чашка кофе, рассказала нутрициолог сервиса «Пакет» от Х5, диетолог Елена Свиридова. Пять доступных продуктов-энергетиков эксперт назвала в комментарии для «Ленты.ру».

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Свиридова отметила, что апельсиновый сок помогает сохранять бодрость дольше кофе благодаря витамину С. К тому же, по ее словам, при регулярном употреблении сок улучшает иммунитет и укрепляет сосуды. Из-за этого кровь лучше приливает к мозгу и запускает его активную работу. Для любителей кислых и терпких вкусов подойдут смесь апельсина, лимона и грейпфрута, добавила она.

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Бодрящий эффект может оказывать и мята, которую принято считать успокоительным средством, продолжила диетолог. Однако она может придать энергии тем, кто употребляет ее редко.

Мята, нормализуя работу нервной системы, позволяет организму и мозгу полноценно отдыхать и восстанавливаться за ночь. В результате снижается риск недосыпов и некачественного сна — вы просыпаетесь уже в бодром состоянии, — отметила Елена Свиридова.

Имбирь также помогает оставаться бодрым и энергичным за счет своего терпкого вкуса и фитоэстрогена, отвечающего за стабильное эмоциональное состояние и выносливость, отметила эксперт. Она посоветовала добавлять имбирь пару раз в неделю в пищу, использовать тертый корень как специю или добавлять в чай или свежевыжатый сок.

Темный шоколад является одним из главных энергетиков по нескольким причинам. Он повышает уровень сахара в крови, тем самым пробуждая организм и заставляя его работать на максимум. Благодаря этому продукту вырабатываются гормоны удовольствия, что помогает человеку работать эффективнее. К тому же в шоколаде присутствует кофеин, — сказала эксперт.