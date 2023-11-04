Три рецепта за пять минут: что делать, если гости уже пришли

К приходу гостей принято готовиться заранее, но нередко случается так, что за один день нужно успеть массу важных и неотложных дел, и на то, чтобы готовить сложные блюда совершенно не остается времени. "Рамблер" рассказывает, как накрыть впечатляющий стол и при этом не слишком устать.

© Unsplash

Первое! Не паникуйте заранее и не расстраивайтесь, если что-то не успеете, о ваших грандиозных планах знаете только вы, а гости ни за что не догадаются, что на самом деле вы собирались готовить.

Второе! Достаньте свои самые красивые тарелки и приборы и красиво сервируйте стол. Внешний вид всегда впечатляет, и любое блюдо покажется вкуснее, если он будет красиво подано.

И наконец третье выбирайте такие рецепты, которые не потребуют от вас слишком больших усилий. Например, откажитесь от оливье в пользу салатов с зеленью. Они всегда пышные, эффектно смотрятся и делаются буквально за пять минут.

Салат №1

Ингредиенты:

Руккола

Мини-моцарелла

Авокадо

Креветки маринованные

Черри

Бальзамический соус

Лимонный сок

Приготовление

Рукколу промыть, немного обсушить, выложить на широкое блюдо, добавить шарики моцареллы, помидоры черри, креветки, черри, которые можно разрезать на половинки или оставить целыми, авокадо, нарезанное кубиками,заправить соком лимона и бальзамическим соусом.

Салат №2

Ингредиенты:

Молодой шпинат

Сыр с голубой плесенью

Груша

Грецкие орехи

Горчица, мед, лимонный сок для заправки

Приготовление

Шпинат промыть, немного обсушить, грушу нарезать ломтиками, сыр - кубиками, орехи растолочь в крошку. Все смешать, приготовить заправку и полить готовый салат.

Салат №3

Ингредиенты:

Руккола и молодой шпинат

Сыр чечил

Манго

Тыквенные семечки

Кунжут черный и белый

Горчица, мед, лимонный сок для заправки

Приготовление