Посолить и не мыть: пищевой технолог раскрыла секрет идеальной пасты

Технолог сети «IL Патио» Татьяна Чертилина рассказала, как приготовить идеальную пасту. По ее словам, существует несколько простых, но очень важных правил.

© Вечерняя Москва

— Первая и самая частая ошибка — не солить воду при варке. Многие думают, что достаточно посолить только соус, но вкусовая гармония складывается из всех продуктов, которые мы добавляем в блюдо, — объяснила она.

Чертилина подчеркнула, что подсолить нужно и воду, в которой будет вариться паста, и сам соус.

Другая деталь, на которую мало кто обращает внимание, — это время приготовления, рассказала технолог.

Готовить пасту нужно столько времени, сколько указано на упаковке. Однако следует понимать, что указанные минуты — это не время одной лишь варки, ведь после нее паста будет еще готовиться в соусе. Поэтому, подчеркнула Чертилина, варить пасту нужно на пару минут меньше указанного времени.

Кроме того, паста из твердых сортов пшеницы не нуждается в промывании. Вода смывает с нее верхний крахмалистый слой, из-за чего паста плохо впитывает соус, предает слова эксперта «Газета.ru».

Люди привыкли мыть продукты перед употреблением и готовкой. Но эксперты уверены, что не все нужно очищать таким образом. Они составили список продуктов, которые нельзя мыть перед приготовлением.