Cамые легкие и быстрые рецепты из тыквы

Ростовская область, 31 октября 2023. DON24.RU. Наступило самое мистическое время года – конец октября. В этот сезон в России практически в каждом магазине продают тыкву. Мы решили собрать самые простые и вкусные рецепты из этого овоща.

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Суп-пюре

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По традиции начнем с первого. Для супа нам понадобится 700 г тыквы, пара картофелин, морковка, лук, сливки (жирность 10%), вода и специи по вкусу.

Мелко нарежьте лук и натрите морковь на терке, пожарьте вместе на масле. Нарезанную на кусочки тыкву также добавьте в сковороду к зажарке и тушите, пока она не размякнет. Мелко нарезанную картошку поместите в кастрюлю, туда же переложите тушеную тыкву.

Залейте водой и проварите до мягкости картошки. После пробейте овощи блендером до состояния пюре. Добавьте специи и соль. После влейте сливки и перемешайте. Если хотите, чтобы суп постоял подольше, доведите его до кипения.

При подаче суп можно посыпать тыквенными семечками, жаренным беконом или креветками.

Запеканка

На второе подадим запеканку. Понадобятся 600 г тыквы, 100 г сыра, 1 куриное яйцо, семечки и специи.

Очистите тыкву и отправьте в духовку, разогретую до 200 градусов, на 20–40 минут. Время готовки зависит от плотности плода. Когда он хорошо пропечется, остудите, уберите кожуру и превратите овощ в пюре толкушкой.

Натрите сыр на терке. Добавьте 3/4 к тыквенному пюре. Туда же отправьте яйцо и специи. Перемешайте до однородности и выложите в форму. Для верхушки перетрите тыквенные семечки, смешайте с остатками сыра и посыпьте сверху на будущее блюдо.

Запекать следует 25–30 минут при 180 градусах. Корочка должна полностью схватиться.

Сладкий хлеб

На десерт приготовим тыквенный сладкий хлеб. Необходимы 200 г тыквенного пюре, 100 г сливочного масла, 170 г сахара, 2 яйца, 280 г пшеничной муки, апельсин, чайная ложка соды, щепотка соли.

Перед основной готовкой выжмите из апельсина сок, натрите цедру, а также растопите сливочное масло. В отдельной миске взбейте сахар с яйцами. Добавьте туда растопленное масло, 3 столовые ложки сока и тыквенное пюре. Тщательно перемешайте.

В массу просейте муку, соль и корицу. Перемешайте и добавьте туда семечки, апельсиновую цедру. В заранее подготовленную форму выложите получившееся тесто.