Названы три продукта, которые могут содержать опасных для мозга паразитов

Названы три распространённых продукта, которые могут содержать опасных для мозга паразитов
Три продукта могут содержать паразитов, которые способны проникнуть в мозг человека. Об этом предупреждает нейробиолог Роберт Лав, пишет LadBible.
Во-первых, по словам эксперта, опасные паразиты могут содержаться в свинине. Именно поэтому эксперт рекомендует покупать мясо не в магазинах, а у проверенных фермеров.
Также паразитов можно найти в лососе, выращенном в специально отведённых местах.
В отличие от лосося, выловленного в дикой природе, который на самом деле очень полезен для здоровья и мозга, лосось, выращенный на ферме, в маленьких прудах, может содержать паразитов.
И, наконец, паразиты могут быть в суши. Эксперт отмечает, что около 30% из них содержат опасных червей.
Как только паразиты попадают в ваше тело, они могут проникнуть и в мозг.