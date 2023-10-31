Названы три продукта, которые могут содержать опасных для мозга паразитов

Три продукта могут содержать паразитов, которые способны проникнуть в мозг человека. Об этом предупреждает нейробиолог Роберт Лав, пишет LadBible.

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Во-первых, по словам эксперта, опасные паразиты могут содержаться в свинине. Именно поэтому эксперт рекомендует покупать мясо не в магазинах, а у проверенных фермеров.

Также паразитов можно найти в лососе, выращенном в специально отведённых местах.

В отличие от лосося, выловленного в дикой природе, который на самом деле очень полезен для здоровья и мозга, лосось, выращенный на ферме, в маленьких прудах, может содержать паразитов.

И, наконец, паразиты могут быть в суши. Эксперт отмечает, что около 30% из них содержат опасных червей.