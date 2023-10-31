Врач-диетолог Оксана Михалева рассказала, rкакое блюдо не стоит есть на ужин тем, кто не хочет набрать лишний вес. Об этом пишут "Известия".

По словам специалиста, самым опасным ужином, который может привести к набору лишнего веса, считается жареное мясо с картошкой или мясо по-французски. Как объяснила Оксана Михалева, такой ужин содержит много жира, углеводов, соли и калорий. А в результате человек приобретает лишнюю жировую массу, от которой сложно потом избавиться.

Если регулярно ужинать легкоусвояемыми высококалорийными блюдами, у организма не останется времени на то, чтобы потратить полученные калории. Кроме того, такая пища препятствует выработке «жиросжигающих» гормонов ночью и повышает уровень инсулина, из-за которого образуется жир внутри брюшной полости.