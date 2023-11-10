Почему нельзя есть вчерашний рис

"Спящие" микроорганизмы часто встречаются в почве и крахмалистых продуктах (например, в рисе или макаронах). После приготовления организмы активируются и начинают вырабатывать токсины. О том, к чему это может привести, — в материале "Рамблер".

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Известен случай, когда в 2008 году брюссельский студент съел спагетти, которые лежали 5 дней на столе при комнатной температуре, а уже через полчаса почувствовал боль, головокружение, и вскоре у него началась диарея. Но самое страшное: на следующий день он умер. Оказалось, что отравление было вызвано бактериями Bacillus cereus.

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Бактерии Bacillus cereus, встречающиеся в окружающей среде в "спящем" состоянии, обычно не вызывают заболеваний. Споры микроорганизма прорастают под воздействием тепла при приготовлении пищи. Организм выживает в процессе приготовления пищи и затем быстро разрастается в продуктах, не подвергшихся надлежащему охлаждению.

Когда организм достигает относительно высоких концентраций (сотни тысяч или миллионы особей), он может вызвать заболевание в результате заражения или образования термостабильного токсина. При попадании микроорганизма или токсина в организм у человека начинают проявляться симптомы отравления, которое пользователи соцсетей прозвали "синдромом жареного риса".

Важно отметить, что хотя процесс прорастания может начаться во время приготовления пищи, он продолжается, пока продукты находятся при комнатной температуре.

Чтобы избежать роста бактерий, рекомендуется не хранить продукты в этом температурном диапазоне дольше четырех часов, а лучше сразу убирать в холодильник или морозилку.

Рекомендуется разделять большие порции горячей пищи по неглубоким емкостям, чтобы она быстрее остыла перед тем, как поставить ее в холодильник, а температуру в холодильнике необходимо поставить не выше чем на 4 градуса Цельсия.

Симптомы "синдрома жареного риса" похожи на симптомы другого отравления (рвота, диарея, тошнота, спазмы в животе), но возникают быстрее обычного, реакция наступает через 30 минут — 5 часов после приема пищи, диарея начинается через 8 часов.