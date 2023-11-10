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Почему нельзя есть вчерашний рис

"Спящие" микроорганизмы часто встречаются в почве и крахмалистых продуктах (например, в рисе или макаронах). После приготовления организмы активируются и начинают вырабатывать токсины. О том, к чему это может привести, — в материале "Рамблер".

Почему нельзя есть вчерашний рис
© Unsplash

Известен случай, когда в 2008 году брюссельский студент съел спагетти, которые лежали 5 дней на столе при комнатной температуре, а уже через полчаса почувствовал боль, головокружение, и вскоре у него началась диарея. Но самое страшное: на следующий день он умер. Оказалось, что отравление было вызвано бактериями Bacillus cereus.

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Бактерии Bacillus cereus, встречающиеся в окружающей среде в "спящем" состоянии, обычно не вызывают заболеваний. Споры микроорганизма прорастают под воздействием тепла при приготовлении пищи. Организм выживает в процессе приготовления пищи и затем быстро разрастается в продуктах, не подвергшихся надлежащему охлаждению.

Когда организм достигает относительно высоких концентраций (сотни тысяч или миллионы особей), он может вызвать заболевание в результате заражения или образования термостабильного токсина. При попадании микроорганизма или токсина в организм у человека начинают проявляться симптомы отравления, которое пользователи соцсетей прозвали "синдромом жареного риса".

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Важно отметить, что хотя процесс прорастания может начаться во время приготовления пищи, он продолжается, пока продукты находятся при комнатной температуре.

Чтобы избежать роста бактерий, рекомендуется не хранить продукты в этом температурном диапазоне дольше четырех часов, а лучше сразу убирать в холодильник или морозилку.

Рекомендуется разделять большие порции горячей пищи по неглубоким емкостям, чтобы она быстрее остыла перед тем, как поставить ее в холодильник, а температуру в холодильнике необходимо поставить не выше чем на 4 градуса Цельсия.

Симптомы "синдрома жареного риса" похожи на симптомы другого отравления (рвота, диарея, тошнота, спазмы в животе), но возникают быстрее обычного, реакция наступает через 30 минут — 5 часов после приема пищи, диарея начинается через 8 часов.

Пока не существует лекарств, которые были бы способны быстро и легко избавить человека от этого недуга, но бороться с "синдромом жареного риса" можно при соблюдении питьевого режима. Если симптомы не прекращаются в течение нескольких часов, необходимо обратиться за неотложной помощью.

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