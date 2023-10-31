Если тревоги в жизни и без того хватает, от кофе и алкоголя лучше отказаться. Об этом предупредила врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева в беседе с Москвой 24.

По словам специалиста, спиртные напитки плохо и на нервную систему, и на весь организм в целом. А если накануне произошли неприятные события, то ощущение тревоги может только усилиться.

В состоянии стресса Маргарита Королева также советует отказаться от кофе.

"Избыток крепкого кофе при наличии уже каких-то событий негативного характера может вызвать не только возбуждение, но и повышение тревожности из-за кофеина", - объясняет Маргарита Королева.