Как есть фейхоа — в чем польза и вред

В ноябре на прилавках супермаркетов появляются мелкие зеленые плоды, похожие на недозрелые мандарины. Если раньше эти ягоды, фейхоа, были настоящей экзотикой, то в последние годы они все больше пользуются популярностью у покупателей.

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Сегодня расскажем, как едят фейхоа, чем полезен он для организма, кому противопоказано употреблять эти плоды и что можно приготовить из них.

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Когда наступает сезон фейхоа

Сезон фейхоа наступает в конце осени — именно в это время года ягоды стоят дешевле всего, а потому их можно покупать не только, чтобы полакомиться, но и приготовить различные десерты — варенье, джемы, желе, фруктовые салаты, а также острые соусы.

Экзотические ягоды растут на кустарнике из семейства Миртовых. В Европу эти плоды из Бразилии впервые привез в XIX веке натуралист Жоан да Силва Фейхо, в честь которого они и были названы. Сегодня субтропические плоды широко распространены в Аргентине, Бразилии и Парагвае. В магазины большинства регионов России ягоды ввозят из Крыма, Абхазии, Азербайджана и Турции.

Несмотря на то, что в сезон продажи фейхоа привозят в магазины большими объемами в течение нескольких дней после сбора, неопытный покупатель может по незнанию приобрести неспелые или, наоборот, подпорченные плоды и будет навсегда разочарован.

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Поэтому обратите внимание на правила выбора самых вкусных ягод:

Кожура плодов должна быть ровной, гладкой, ярко-зеленой, блестящей.

Спелые свежие ягоды на ощупь упругие, плотные.

На разрезе ягода светлая, прозрачная, сочная.

При этом стоит знать, что полностью зеленая или белая мякоть говорит о том, что ягода не дозрела, а темная — что плоды уже не пригодны к употреблению.

В чем польза и вред фейхоа для организма

Фейхоа можно считать одним из самых полезных из всех экзотических плодов, представленных на российском рынке. Так, польза фейхоа заключается в содержании следующих элементов:

Йод. По количеству этого микроэлемента фейхоа можно сравнить с морепродуктами. Поэтому ягоды полезны для людей с недостатком йода в организме.

Железо. Элемент выполняет функцию доставки кислорода в организме человека. По этой причине фейхоа может принести пользу для людей с железодефицитной анемией в комплексе с медикаментозной терапией.

Магний, калий, кальций, цинк, фосфор, марганец. Баланс этих элементов отвечает за правильную работу нервной и сердечно-сосудистой систем, за здоровье опорно-двигательного аппарата, волос, ногтей и кожных покровов. Достаточное количество в организме этих составляющих позволяет успешнее бороться со стрессом, быстрее восстанавливаться после тяжелых физических и умственных нагрузок.

Витамины А и С. В организме отвечают за правильное функционирование клеток, повышают иммунитет, сопротивляемость вирусам и инфекциям.

Кроме этого, несмотря на высокое содержание сахара, ягода отличается низкой калорийностью, а значит, ее можно в умеренных количествах включать в рацион тем, кто соблюдает диеты с подсчетом калоража.

Ввиду богатого состава полезных микро- и макроэлементов фейхоа также рекомендовано включать в рацион пациентов, получающих лечение от гепатита, мононуклеоза, панкреатита, цирроза печени, колита, гастрита и различных воспалительных заболеваний при отсутствии индивидуальных противопоказаний.

Следует отметить, что фейхоа может принести человеку не только пользу, но и нанести вред организму в некоторых случаях.

Из-за высокого содержания йода, употребление ягоды в пищу противопоказано людям с гиперфункцией щитовидной железы.

У некоторых людей наблюдается аллергия на фейхоа.

Плоды следует исключить из рациона больным сахарным диабетом из-за высокого содержания сахара.

Введение в рацион фейхоа в период беременности и кормления грудью следует проводить под наблюдением лечащего врача.

Как едят фейхоа

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Фейхоа можно есть в свежем виде: плод разрезают ножом и едят ложкой. Мякоть плода по вкусу напоминает ананас: сладкая с кислинкой и легким ароматом земляники. Стоит отметить, что, помимо сочной мякоти, полезно употреблять в пищу и кожицу ягоды, хотя некоторым она может показаться неприятной на вкус — терпкая, немного жгучая, похожая на корочку лимона.

Съедать плоды лучше в первые 3–5 дней после покупки. Затем их следует переработать, чтобы сохранить все полезные свойства. Так, например, плоды фейхоа можно заморозить — в морозилке они могут храниться без ущерба для качества до 1 года. Затем по мере необходимости их можно размораживать и употреблять для приготовления смузи, джема, соусов.

Рецепты из фейхоа: вкус и польза для организма

Однако если вы видите, что плоды уже начинают вянуть, то разотрите их с сахаром или добавьте в чай, морс, компот или смузи.

Другой способ приготовления экзотических ягод — варенье. Придать оригинальности вкусу можно, добавив апельсин.

Для этого рецепта потребуется:

фейхоа — 600 г;

сахар — 600 г;

апельсин — 1 шт.

Фейхоа и апельсин вместе с кожицей нарезают кусочками, удобными для закладывания в блендер, измельчают до однородной массы и смешивают с сахаром. После этого смеси нужно дать настояться в теплом месте до полного растворения сахара. Затем варенье укладывают в банки и хранят в холодильнике.

Также можно приготовить варенье с грецкими орехами.

Для этого нужно взять:

фейхоа — 500 г;

сахар — 500 г;

грецкие орехи очищенные — 100 г.

Плоды фейхоа пропускают через мясорубку, орехи измельчают ножом. Все ингредиенты смешивают и оставляют при комнатной температуре до растворения сахара. После этого варенье укладывают в банки и убирают в прохладное место.

Кроме этого, из плодов можно приготовить соус для запекания к мясу.

Самый простой способ приготовления десерта из фейхоа — измельчить ягоды в блендере и смешать с сахаром в пропорции 1 к 1. Хранить такую смесь следует в холодильнике.

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Другой вариант приготовления фейхоа — соус к мясу.

Для него нам понадобится:

фейхоа — 6 плодов;

соль — 1 ч. л.;

сахар — 1 ст. л.;

зелень кинзы — 15 г;

зелень петрушки — 15 г;

молотая паприка — 15 г;

молотый жгучий перец — 5 г;

сушеный майоран — 15 г;

чеснок — 1 зубчик.