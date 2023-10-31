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Три осенних завтрака, от которых невозможно оторваться

Каждый родитель знает, как непросто бывает накормить малыша, особенно когда у того совсем плохое настроение.

Три осенних завтрака, от которых невозможно оторваться
© WomanHit.ru

Чтобы взбодрить ребенка холодным осенним утром, да и себя заодно, предлагаем варианты завтрака, которые придутся по душе всей семье.

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Каша с грушей и корицей

Что нам понадобится:

  • Овсяные хлопья — 60 г.
  • Молоко — 300 мл.
  • Четверть чайной ложки корицы.
  • Груша — 1 шт.
  • Лимон — несколько долек.

Как готовим:

  1. Смешиваем молоко, овсянку и корицу в небольшой кастрюле, ждем, пока все закипит и варим на среднем огне примерно семь минут.
  2. Режем грушу и разламываем лимонные дольки.
  3. Добавляем все в кашу и продолжаем варить еще пару минут.
  4. Готовую кашу посыпаем корицей.
WomanHit.ru

Смузи из тыквы

Что нам понадобится:

  • Консервированная тыква — 6 ст. л.
  • Кокосовое молоко — ¾ стакана.
  • Финик — 1 шт.
  • Молотая корица — половина ч. л.
  • Молотый перец (душистый) — половина ч. л.
  • Молотая гвоздика — 1 щепотка.
  • Крупная соль — 1 щепотка.
  • Кокосовый йогурт по вкусу.

Как готовим:

Наверное, самый простой завтрак, когда хочется себя порадовать, но не особо хочется напрягаться с самого утра. Мы просто смешиваем все ингредиенты в блендере и подаем в высоком бокале с украшением в виде густого кокосового йогурта. Дети будут в восторге.

Овсяные блины с яблоками и корицей

Что нам понадобится:

  • Овсяные хлопья — ¾ стакана.
  • Мука — ¾ стакана.
  • Молоко — 2 ст.л.
  • Сливочное масло (растопленное) — 1 ст. л.
  • Корица и мускатный орех — 1 щепотка.
  • Разрыхлитель — 1,5 ч. л.
  • Сода — 1,5 ч. л.
  • Яблоко (очищенное, без сердцевины) — 1 шт.
  • Яблочный сок — половина стакана.
  • Коричневый сахар — 2 ст.л.

Как готовим:

  1. Смешиваем овсяные хлопья, масло, молоко, муку, разрыхлитель, соду, корицу и мускатный орех. Оставляем массу на несколько минут, чтобы все ингредиенты хорошо смешались.
  2. Далее смешиваем яблочный сок, яблоко, сахар и доводим все до кипения. Понять, что все готово, можно по виду яблока — оно размягчится. Сама жидкость должна загустеть.
  3. Оставляем яблочную жидкость на некоторое время при комнатной температуре.
  4. Нагреваем чугунную сковороду, добавляем сливочное масло и выпекаем блинчики.
  5. Разогреваем духовку до 100 градусов и оставляем в ней готовые блинчики, пока вы готовите новые.
  6. Блины необходимо подавать теплыми. Сверху полейте готовые блинчики яблочным соусом.