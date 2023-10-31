Три осенних завтрака, от которых невозможно оторваться

Каждый родитель знает, как непросто бывает накормить малыша, особенно когда у того совсем плохое настроение.

Чтобы взбодрить ребенка холодным осенним утром, да и себя заодно, предлагаем варианты завтрака, которые придутся по душе всей семье.

Каша с грушей и корицей

Смузи из тыквы

Наверное, самый простой завтрак, когда хочется себя порадовать, но не особо хочется напрягаться с самого утра. Мы просто смешиваем все ингредиенты в блендере и подаем в высоком бокале с украшением в виде густого кокосового йогурта. Дети будут в восторге.