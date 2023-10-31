Диетолог рассказал, какие продукты продлевают молодость

Потребление полезных жиров способствует снижению уровня холестерина в организме и поддержанию молодости клеток. Об этом "Москве 24" заявил врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

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По словам специалиста, полезные омега-3 жирные кислоты могут помочь улучшить работу печени, метаболические процессы и обмен холестерина, понизив его уровень. Именно он, отмечает врач, является одной из причин серьезных проблем с сердечно-сосудистой системой.

Хорошим источником омеги-3 считаются оливковое и льняное масло, авокадо и жирная рыба, рассказал диетолог. Если потреблять продукты с полезными жирами в достаточном количество, то они будут способствовать продлению молодости клеток, резюмировал эксперт.