Сколько нужно есть яиц для набора суточной нормы белка

Доктор Наталья Зубарева поделилась в соцсетях, почему ежедневное употребления яиц в целях получения достаточного количества белка неэффективно.

© Unsplash

Среднее, небольшое куриное яйцо на самом деле содержит примерно 4-6 г белка.

Для получения нормы нужно съесть 30 яиц за раз. Более разумным и логичным решением будет включение в рацион мяса, птицы или салатов с высоким содержанием белка. Так получится обеспечить организм всеми необходимыми элементами.

Не стоит забывать, что яичный белок очень аллергенный.

Доктор подчёркивает, что нежелательная реакция может возникнуть именно на белок, а не желток. Важно быть осторожным при употреблении и обращать внимание на своё состояние.