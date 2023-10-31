Повышаем иммунитет вкусно: осенний десерт с клюквой, творогом и маком
Полезный рецепт, от которого вся семья будет в восторге.
Что нам понадобится:
- Творог — 300 г.
- Свежая клюква — 250 г.
- Сгущенка — 100 г.
- Сушеная клюква — 80 г.
- Мак — 40 г.
- Сахар — 2 ст.л.
- Свежая мята по вкусу.
Как готовим:
- Выкладываем творог в миску и добавляем сгущеное молоко. Можно использовать вилку, чтобы смешать компоненты, но опытные хозяйки рекомендуют использовать блендер для получения однородной массы.
- Далее делим творог на две части, в одну засыпаем мак. В другую добавляем сушеную клюкву. Обе части творога перемешиваем.
- Свежую клюкву измельчаем в блендере на высокой скорости. Для лучшего результата перетираем ягодную массу через сито.
- Туда добавляем сахар, тщательно перемешиваем, пока он полностью не растворится.
- В креманки или круглые стаканы выкладываем смесь творога и сушеной клюквы.
- Сверху поливаем ягодной массой с сахаром, а следующий слой — уже творог с маком.
- И завершаем слоеную конструкцию снова ягодной массой.
- Украшаем десерт тонким слоем сгущенки и листьями мяты.