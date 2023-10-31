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Повышаем иммунитет вкусно: осенний десерт с клюквой, творогом и маком

Полезный рецепт, от которого вся семья будет в восторге.

Осенний десерт с клюквой, творогом и маком
© WomanHit.ru
Что нам понадобится:
  • Творог — 300 г.
  • Свежая клюква — 250 г.
  • Сгущенка — 100 г.
  • Сушеная клюква — 80 г.
  • Мак — 40 г.
  • Сахар — 2 ст.л.
  • Свежая мята по вкусу.

Как готовим:

  1. Выкладываем творог в миску и добавляем сгущеное молоко. Можно использовать вилку, чтобы смешать компоненты, но опытные хозяйки рекомендуют использовать блендер для получения однородной массы.
  2. Далее делим творог на две части, в одну засыпаем мак. В другую добавляем сушеную клюкву. Обе части творога перемешиваем.
  3. Свежую клюкву измельчаем в блендере на высокой скорости. Для лучшего результата перетираем ягодную массу через сито.
  4. Туда добавляем сахар, тщательно перемешиваем, пока он полностью не растворится.
  5. В креманки или круглые стаканы выкладываем смесь творога и сушеной клюквы.
  6. Сверху поливаем ягодной массой с сахаром, а следующий слой — уже творог с маком.
  7. И завершаем слоеную конструкцию снова ягодной массой.
  8. Украшаем десерт тонким слоем сгущенки и листьями мяты.