10 продуктов, которые мешают ясно мыслить

В некоторых продуктах содержится очень мало антиоксидантов и полезных жиров. Поэтому они могут усиливать воспаление, повышать уровень сахара в крови, способствовать появлению «тумана» в голове.

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Ультраобработанные продукты. В них обычно много сахара, вредных жиров и натрия. Часто также в их состав входят искусственные консерванты, красители и ароматизаторы. Исследования показывают, что существует связь между потреблением ультраобработанных продуктов и снижением когнитивных функций.

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Пищевые добавки. К их числу относятся искусственные подсластители (аспартам), глутамат натрия и пр.

Алкоголь. Последствия употребления алкогольных напитков могут ощущаться ещё в течение нескольких дней после вечеринки.

Конфеты. Часто в них много сахара, и это может привести к скачкам уровня сахара в крови.

Жареная еда. Как правило, в такой еде содержится много вредных жиров и соли и мало питательных веществ. При регулярном её употреблении в организме усилится воспаление, что может привести к «затуманиванию» сознания.

Хот-доги. В состав этих продуктов входит большое количество натрия, нитратов и других консервантов, которые вызывают воспаление в организме. Также подобное мясо часто содержит множество вредных жиров и обычно лишено необходимых питательных веществ.

Обычная газировка. Из-за высокого содержания сахара во многих таких напитках у человека может быстро повыситься, а затем резко упасть уровень сахара в крови. Это приведёт к вялости, которая часто связана с затуманиванием мозга.

Глютен. Глютен может вызвать воспалительную реакцию в кишечнике у людей с глютеновой болезнью или нецелиакийной чувствительностью к глютену. Это может привести к системному воспалению, которое затрагивает множество систем организма, в том числе мозг.

Кофеиносодержащие напитки. Чрезмерное потребление кофеина часто приводит к усталости, головным болям и «затуманенному» мозгу по мере того, как стимулирующий эффект напитка исчезает.

Рафинированные углеводы. Например, это белый хлеб и белый рис. Такая пища вызывает быстрый подъём и падение уровня сахара в крови.