Врачи рассказали о пользе овсяной каши

Те, кто любит завтракать кашей, нередко отдают предпочтение овсяным хлопьям и геркулесу. Они считаются достаточно полезными и продаются в каждом магазине. Геркулес является разновидностью овсяных хлопьев - это очищенное, расплющенное и пропаренное овсяное зерно.

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«Геркулесовую кашу часто путают с овсяной. Оба продукта - это овсяная крупа в том или ином виде, у которой изначально есть жесткая оболочка. Полезные грубые волокна снижают аппетит, выводят излишки сахара, холестерина и токсинов. Каша чрезвычайно полезна для здоровья сердца и сосудов, а также для профилактики диабета II типа», - рассказала изданию «Вести Подмосковья» интегративный нутрициолог, биохакер и сертифицированный травник Анастасия Костомаха.

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Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух добавила, что в овсянке содержится много витаминов группы В. Например, В1 помогает усваивать пищу и превращать ее в энергию, В2 участвует в кроветворении, улучшает усвоение железа и витамина В6 из еды. Овсяную кашу лучше есть утром и сочетать ее с белковыми блюдами, например, с омлетом или сырниками.

«Чтобы каша была максимально полезна, нужно выбирать хлопья, которые варятся 10-15 минут. Каши быстрого приготовления делаются из зерен мелкого помола, в которых меньше ценных веществ. Варить кашу можно на воде или наполовину с молоком, если нет непереносимости лактозы. Если добавить свежие ягоды, орехи или семена льна, завтрак станет еще полезнее. Сахара лучше класть поменьше», - отметила гастроэнтеролог.

«Да, подавляющие объемы витаминов В содержатся в оболочке, а не зернышке, поэтому цельнозерновой овес полезнее хлопьев. Тем не менее, из любой овсяной каши можно получить хорошую дозу марганца, меди, фосфора, цинка, фолиевой кислоты, белка и необходимых аминокислот», - подчеркнула нутрициолог Костомаха.

Она обратила внимание, что современные технологии обработки овсяной крупы позволяют получить продукт с наибольшим процентом сохранения полезных веществ, чем это было раньше. Это происходит благодаря двукратной краткосрочной обработке сырья при высоких температурах.