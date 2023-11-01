Диетолог развеял миф о вреде яичных желтков

Врачи долгое время пытались найти идеальный режим питания, который давал бы организму все необходимые вещества. И чем дальше двигалась наука, чем яснее диетологи понимали, что нельзя полностью запретить употреблять в пищу тот или иной продукт. Так произошло и с яичными желтками.

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Необходимо сохранять баланс питания, при котором организм получит все необходимое и при этом в него попадет минимум вредных веществ.

Диетолог Алексей Кабанов объяснил, как это работает, на примере яичных желтков. В 60–70-х годах чуть ли не каждая семья начинала свой день с омлета или яичницы. Позже, в 90–00-е годы, многие начали исключать яйца из своего рациона. Причиной послужила пропаганда питания без холестерина. Но позднее выяснилось, что холестерин бывает не только «плохой», но и «хороший».

«Простой отказ от яичных желтков не спасет вас от повышенного холестерина, если вы продолжите потреблять много насыщенных жиров и вести малоподвижный образ жизни. А вот полезные вещества, которых масса в желтках, вы не получите», – отмечает Кабанов.