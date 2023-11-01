7 продуктов, которые не стоит есть на завтрак

По мнению диетологов, каждый продукт необходимо есть в определенное время суток.

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Если соблюдать эти принципы, то можно улучшить настроение, мыслительные способности, состояние здоровья и похудеть.

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Как продукты не рекомендуется кушать на завтрак?

1. Кукурузные хлопья содержат крайне мало клетчатки. А быстрых углеводов и сахара в них слишком большое количество. Из-за этого происходит резкое падение количества сахара в крови. Уже совсем скоро человек ощущает голод, его настроение становится переменчивым.Рекомендуется добавлять в хлопья пророщенные зерна пшеницы, ягоды, семена льна или миндаль. Благодаря этому вырастет число пищевых волокон в приеме пищи.

2. Овсянка б/п принесет слишком мало пользы, так как она почти не содержит клетчатки. Лучше приготовить нормальную кашу, не стоит экономить несколько минут. Обычная овсянка содержит калий, белок, никель, медленные углеводы, фосфор, витамины B12, A, B6, E, PP, C, хром, магний и цинк. Человек будет еще долго ощущать сытость. Детям рекомендуется готовить кашу с использованием молока.

3. Магазинные смузи содержат мало овощей и фруктов. При этом в них есть много крахмала и кукурузного сиропа. Поэтому лучше готовить смузи самостоятельно. Рекомендуется добавлять в него шпинат или семена льна.

4. Пончики можно есть в первой части дня, однако не на завтрак. Они содержат сахар, углеводы и жир. Это плохой вариант для завтрака. Лучше побаловать себя сырниками.

5. Тосты – популярный завтрак. Однако он не содержит белка. Поэтому человек не получает никакой пользы, уже через 1 час появляется голод. Рекомендуется добавить к тостам омлет с овощами или другую белковую пищу.

6. Булочка с маслом содержит огромное количество сахара. У такого завтрака высокая калорийность и полное отсутствие белка. Следует выбирать булки из цельного зерна с авокадо.