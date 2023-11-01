Гастроэнтеролог указал на опасные последствия веганства

Полное исключение из рациона животных белков приводит к метаболическому «перекосу», рассказал в беседе с РИАМО врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Владимир Неронов. По его словам, у людей, увлекающихся веганством, со временем искажается течение основных физиологических процессов.

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При полном исключении животных белков очевиден метаболический «перекос» со всеми вытекающими последствиями. Рано или поздно функционирование основных процессов будет искажаться. <...> Стереотипный лозунг «Веганы могут все!» с точки зрения физиологии приправлен пафосом, — отметил гастроэнтеролог.

Он подчеркнул, что человеческая физиология в течение многих поколений адаптировалась под определенные обменные процессы, включающие в себя в том числе белки и жиры животного происхождения. Если веганство становится постоянным образом пищевого поведения, когда из рациона, помимо мяса, исчезают также молоко, яйца, мед и другие подобные продукты, это приводит к нарушениям естественных физиологических функций.

В качестве профилактики веганство можно рассматривать только как эксперимент на пару дней. В остальных случаях — нет, впрочем, как и увлечение избыточным употреблением животной пищи. Поэтому все хорошо в меру, — напомнил врач.