Терапевт, диетолог Маргарита Королева в беседе с Москвой 24 рассказала о самой полезной колбасе.

По словам медика, если колбаса натуральная, то есть была приготовлена вручную из качественного мяса, ее можно употреблять на постоянной основе по несколько кусочков в день.

Врач подчеркнула, что такой продукт может стать источником полноценного белка. Кроме того, специи, содержащиеся в натуральной колбасе, содержат антиоксиданты, биофлавоноиды.

А вот в магазине покупать колбасу Королева не советует. В таких продуктах часто переизбыток нитритов, белковых смесей и соевых компонентов. Медик отметила, что копчености являются "первыми в списке продуктов с проонкологическим действием".