Как выбрать качественный рис в магазине: инструкция

Специалист лаборатории ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Наталья Калашникова рассказала о способах оценить качество риса прямо в упаковке. Специалист советует обращать внимание на форму и размер крупы.

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«Многое можно понять, просто разглядывая крупу в упаковке, – все зерна должны быть одного размера и формы», – отметила она.

Эксперт добавила, что если в упаковке с вытянутыми рисинками попадаются круглые зерна, скорее всего, этот рис отличается не очень хорошим качеством.

При этом следует помнить, что шлифованный рис всегда должен быть только белого цвета. Пропаренный может иметь любую форму, однако он должен быть прозрачным и иметь желто-янтарный оттенок.